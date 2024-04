Aktualisiert am 17.04.2024 - 18:04 Uhr

Es ist nicht der erste sexistische Ausfall des Ex-Präsidenten. In einer TV-Show sagte er schon 2006 über seine Tochter – sie war damals Mitte 20: "Ich glaube nicht, dass Ivanka Nacktfotos im Playboy machen würde. Obwohl sie eine sehr gute Figur hat. Ich habe gesagt, wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich sie vielleicht zu einem Date einladen." Die Bemerkung schockierte die Gastgeberinnen der Sendung.

Sein bekanntester verbaler Fehltritt ist wohl der Ausdruck "Grab them by the pussy" ("Pack sie bei der Muschi"). Ein entsprechender Mitschnitt eines Gesprächs mit einem Reporter war 2016 publik geworden, vor der Präsidentschaftswahl. Die Aufregung anschließend war groß. Darin sagt Trump außerdem: "Und wenn du ein Star bist (...), dann kannst du alles machen." Trump wurde kurze Zeit später trotzdem gewählt.