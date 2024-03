454 Millionen US-Dollar muss Donald Trump in einem New Yorker Betrugsprozess bis Montag vorlegen. Doch das Geld hat er wohl nicht. Was passiert, wenn der Ex-Präsident nicht bezahlt?

Über viele Jahre hat sich Donald Trump als erfolgreicher Geschäftsmann dargestellt, als „Selfmade-Milliardär“, der alles, was er anfasst, zu Gold macht. Doch dieses Image bröckelt nun gewaltig. Denn nachdem er von einem Gericht wegen Betrugs verurteilt worden war, kann er die Strafe nun offensichtlich nicht zahlen.

"Es ist eine dramatische Situation", beurteilt die US-Expertin Dr. Laura von Daniels die Lage von Trump im Gespräch mit t-online. Schließlich finden er und seine Anwälte auch niemanden, der bei dieser hohen Summe für ihn bürgen will. Und so droht ihm nicht nur ein Ansehensverlust beim Kampf um die Präsidentschaft, sondern auch der Verlust seiner geliebten Immobilen.

Weshalb muss Trump die 454 Millionen Dollar zahlen?

Ein New Yorker Gericht hatte Donald Trump bereits Mitte Februar verurteilt. Der Richter war davon überzeugt, Trump habe das eigene Vermögen als zu hoch angegeben, um günstigere Kredite zu erhalten und die Kreditgeber so zu betrügen. Daher wurde Trump zu einer Geldstrafe von 354,9 Millionen Dollar verurteilt, diese Summe ist mittlerweile wegen Zinsen aber deutlich angewachsen. Trump will nun in Berufung gehen.

Um dies allerdings tun zu können, muss er das Geld als sogenannte Berufungsanleihe bezahlen oder eine Sicherheit dafür vorweisen. Es dient also als Kaution, falls die Berufung nicht erfolgreich ist. Auch wenn er nicht in Berufung gehen sollte, müsste er die Summe zahlen. Am Montag wird der Betrag nach einem Monat fällig.

Bereits im Januar wurde Trump zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Dabei wurden der Kolumnistin E. Jean Carrol 83,3 Millionen US-Dollar Schadenersatz zugesprochen. Trump soll sie in den 1990er-Jahren sexuell missbraucht haben. In dem Fall hat Trump Anfang März die erforderliche Kaution in Höhe von 91,6 Millionen US-Dollar hinterlegt und ist in Berufung gegangen. Das Geld stammt allerdings von der Federal Insurance Co, einer Tochter des Versicherers Chubbs, die für ihn bürgt.

Hat Trump genug Geld, um die Kaution zu bezahlen?

Theoretisch ist Donald Trump nach wie vor Milliardär. Laut "Forbes" soll sein Vermögen aktuell rund 2,6 Milliarden US-Dollar betragen. Trotzdem kann er die 454 Millionen Dollar wohl nicht auftreiben. Denn: Ein Großteil dieses Geldes besitzt Trump in Form von Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen. Die "New York Times" hat errechnet, er habe ein Barvermögen von 350 Millionen Dollar, Trump selbst gab es jüngst mit 400 Millionen an. Aber auch das reicht nicht aus, um den Forderungen zu entsprechen.

Trumps Anwälte hatten am Montag in einem Schreiben an das Berufungsgericht mitgeteilt, Trump sei momentan nicht in der Lage, die Summe aufzutreiben. Für die USA-Expertin Laura von Daniels ist deshalb klar: "Das bedeutet schlicht, dass er zahlungsunfähig ist", sagt die Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik im Gespräch mit t-online.

Welche Möglichkeiten hat Trump, das Geld aufzutreiben?

Die Anwälte des Ex-Präsidenten haben bereits einiges probiert. Allerdings haben sie nach eigenen Angaben von 30 Kautionsgesellschaften eine Absage erhalten. Diese wollen nämlich keine Sicherheiten über 100 Millionen leisten und akzeptieren seine Immobilen nicht als Gegenwert. Sie verlangen meist Bargeld oder Aktien als Sicherheit.

Dr. Laura von Daniels: Die Forschungsgruppenleiterin der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht Trumps politische Ambitionen gefährdet. (Quelle: SWP) Zur Person Dr. Laura von Daniels leitet die Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihr aktuelles Fokusthema sind die US-Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr. Ihr Forschungsschwerpunkt ist unter anderem US-Wirtschafts- und Finanzpolitik.