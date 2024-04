Ex-US-Präsident Donald Trump hat bei einer Veranstaltung in Florida am Samstag rund 50,5 Millionen Dollar (etwa 46,6 Millionen Euro) für seine potenzielle Wiederwahl gesammelt. Wie sein Wahlkampfteam und das Republican National Committee in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgaben, fand die Spendenaktion auf dem Anwesen des Hedgefonds-Managers John Paulson in Palm Beach statt.