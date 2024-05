Erstmals in der Geschichte der USA ist ein ehemaliger Präsident nicht nur angeklagt, sondern auch verurteilt worden. t-online-Reporter Bastian Brauns erlebt die Gerichtsszenen hautnah mit.

Als erster ehemaliger US-Präsident in der Geschichte ist Donald Trump in einem Strafprozess verurteilt worden. t-online-Korrespondent Bastian Brauns ist bei dem Urteil vor Ort und berichtet von den Szenen aus dem Gerichtssaal.

Gut fünf Monate vor der Wahl befanden die Geschworenen den 77-jährigen Ex-Präsidenten am Donnerstag im historischen Schweigegeldverfahren in allen 34 Anklagepunkten für schuldig.

Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden. Trump sprach von einer "Schande", einer seiner Anwälte kündigte eine Berufung so schnell wie möglich an. Das Wahlkampfteam von Präsident Joe Biden nutzte das Urteil für einen Wahlaufruf.