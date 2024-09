Millionen US-Dollar Gewinn Ex-Mitarbeiterin von Gouverneurin wegen China-Spionage verhaftet Von t-online 03.09.2024 - 21:03 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kathy Hochul (Archivbild): Eine ehemals hochrangige Mitarbeiterin der Gouverneurin des US-Bundesstaats New York soll für China spioniert haben. (Quelle: IMAGO/Lev Radin/imago) Kopiert News folgen

Einst arbeitete sie im Büro von New Yorks Gouverneurin, jetzt muss sie vor Gericht. Eine ehemals hochrangige Mitarbeiterin Kathy Hochuls soll für China spioniert haben.

Eine ehemalige hochrangige Mitarbeiterin von New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul wurde am Dienstagmorgen vom FBI verhaftet. Linda Sun, einst stellvertretende Stabschefin Hochuls, und ihr Ehemann Chris Hu werden beschuldigt, als Agenten der chinesischen Regierung tätig gewesen zu sein, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Laut einer Anklageschrift sollen Sun und Hu ihre Verbindungen zu Regierungsbeamten des Bundesstaats New York genutzt haben, um im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas zu agieren. Sun werden Verletzung und Verschwörung zur Verletzung des Foreign Agents Registrations Act, Visumbetrug, Ausländerschmuggel und Geldwäscheverschwörung vorgeworfen. Hu wurde ebenfalls wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Bankbetrug sowie wegen Missbrauchs von Ausweispapieren angeklagt.

Ehepaar bekam wohl Millionen

Sun soll unter anderem Vertreter der taiwanesischen Regierung daran gehindert haben, Zugang zum Büro der Gouverneurin zu erhalten. So habe sie zudem versucht, öffentliche Stellungnahmen von zwei namentlich nicht genannten Politikern im Sinne der Kommunistischen Partei zu beeinflussen. Im Gegenzug hätten Sun und ihr Ehemann Geschäftsgelegenheiten in China, Reiseförderungen sowie andere Luxusgeschenke erhalten. Laut Anklage seien diese "wirtschaftlichen und anderen Vorteile" Teil eines umfassenden Plans gewesen.

Die US-Staatsanwaltschaft wirft dem Paar vor, Millionen US-Dollar gewaschen und die Erlöse zum Erwerb von Immobilien in New York und Hawaii sowie Luxusfahrzeugen wie einem Ferrari eingesetzt zu haben. "Das illegale Schema bereicherte die Familie des Angeklagten um Millionen von Dollar", sagte US-Staatsanwalt Breon Peace laut CNN.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Sun auch unerlaubte Einladungsschreiben des Gouverneursbüros verwendet hat, um chinesischen Regierungsvertretern die Einreise in die Vereinigten Staaten zu erleichtern und sie zu Treffen mit Staatsbeamten in New York einzuladen. Sun and Hu sollen zudem "falsche Aussagen gemacht und Einwanderungsbetrug begangen" haben, indem sie unrechtmäßige Einladungsschreiben nutzten.

Sun seit 2023 nicht mehr für Hochul tätig

Die Sprecher von New Yorks demokratischer Gouverneurin Hochul, Avi Small, erklärte CNN: "Diese Person wurde vor über einem Jahrzehnt von der Executive Chamber eingestellt. Wir haben ihre Beschäftigung im März 2023 nach Entdeckung von Fehlverhalten beendet."

Sun hatte zuvor mehrere Positionen in der Verwaltung innegehabt, unter anderem in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarktpolitik des Bundesstaates New York. Sie war auch während der Amtszeit des ehemaligen Gouverneurs Andrew Cuomo tätig.