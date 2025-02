US-Regierung streicht Behörde "Es droht der Zusammenbruch des gesamten Ökosystems"

Von t-online , jaf 07.02.2025 - 11:31 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Elon Musk und Donald Trump (Archivfoto): Der Tech-Milliardär gilt als einflussreicher Unterstützer des neuen US-Präsidenten. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die US-Entwicklungsbehörde wurde in kürzester Zeit handlungsunfähig gemacht, fast alle Mitarbeiter müssen gehen. Das hat drastische Folgen.

Es ist ein Kahlschlag, der weltweite Folgen haben dürfte: Die US-Regierung hat kurzfristig nahezu sämtliche Mitarbeiter der Entwicklungsbehörde USAID entlassen oder beurlaubt. Von mehr als 10.000 Stellen bleiben vorerst offenbar weniger als 300 übrig. Von jetzt auf gleich ist die Behörde mit einem Budget von 40 Milliarden US-Dollar handlungsunfähig. Mehr dazu lesen Sie hier.

Elon Musk hatte mit seinem "Department of Government Efficiency" die Behörde in den Blick genommen, um den Staatsapparat zu verschlanken. Sein Team habe USAID "am Wochenende in den Schredder eingespeist", verkündete Musk am Montag. "Wir müssen das ganze Ding entsorgen. Es ist nicht mehr zu retten."

Auch die Regierung wählte drastische Worte. Laut einer offiziellen Mitteilung des Weißen Hauses habe die Behörde "praktisch ohne jegliche Kontrolle enorme Geldsummen in die lächerlichen – und in vielen Fällen böswilligen – Lieblingsprojekte etablierter Bürokraten" gepumpt. Bereits kurz nach Amtsantritt hatte Präsident Donald Trump per Dekret alle Auslandshilfen für 90 Tage eingefroren.

Mitarbeiter wissen nicht weiter: Hauptquartier geschlossen

Die Folgen der jetzigen Attacke auf USAID waren umgehend bemerkbar. Das Hauptquartier in Washington ist bereits geschlossen, die Webseite offline, viele Mitarbeiter können nicht einmal mehr auf ihre E-Mails zugreifen.

Das stellt viele Angestellte vor große Probleme. Diese arbeiten in Hilfsmissionen auf der ganzen Welt und müssen nun innerhalb von 30 Tagen in die USA zurückkehren – aufgrund der Kurzfristigkeit ein herausforderndes Unterfangen. Die "Washington Post" berichtet von zahlreichen Mitarbeitern, die verzweifelt nach Unterkünften sowie Schul- und Kindergartenplätzen für ihren Nachwuchs in den USA suchen.

Manche waren erst vor Kurzem zu mehrjährigen Missionen aufgebrochen. Das alles ist nun gestoppt. Eine große Schwierigkeit: Kommunikation innerhalb der Behörde ist kaum mehr möglich. Die Kommunikationskanäle wurden abgeschaltet und wer dennoch Zugriff auf seine Mails hat, erreicht im Hauptquartier niemanden mehr.

Die Ukraine wird darunter leiden

Doch noch schlimmer sind die Auswirkungen bei den unterstützten Projekten direkt vor Ort. USAID war schließlich einer der größten Geldgeber der internationalen Entwicklungshilfe. 2023 etwa gab die Behörde rund 40 Milliarden Dollar in mehr als 100 Ländern aus – etwas weniger als ein Prozent des US-Haushalts. Davon profitierten insbesondere der Gesundheitsbereich: Impfprogramme, Hilfe nach Naturkatastrophen, Aufbau von Flüchtlingslagern und die Verteilung von HIV-Medikamenten sowie Moskitonetzen gegen die Ausbreitung von Malaria.

Ein wesentlicher Profiteur von den Hilfen bisher: die Ukraine. Sieben Milliarden Dollar sollen seit Kriegsbeginn 2022 dorthin geflossen sein, um zerstörte Häuser wieder aufzubauen, Generatoren für die Stromversorgung zu kaufen und Veteranen und Geflüchtete zu unterstützen.

Auch im Sudan hat sich die Lage schnell drastisch verschlechtert. Über 25 Millionen Menschen leiden dort seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs unter Hunger und rund elf Millionen sind auf der Flucht. Lebensmittelprogramme wurden nach der Trump-Entscheidung gestrichen, Hunderte Gemeinschaftsküchen mussten schließen. In Vietnam geht unterdessen den Kampfmittelräumdiensten das Geld aus.

"Zusammenbruch droht"

Die Folgen könnten sich weltweit zeigen. Gelder von USAID fließen nämlich ebenso an die Weltbank und das Welternährungsprogramm. Jeremy Konyndyk, Leiter der NGO "Refugees International" und früher verantwortlich für das Coronaprogramm von USAID, warnt: "Es droht der Zusammenbruch des gesamten Ökosystems von Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, die weltweit Gutes tun."

Bisher ist unklar, wie es nun genau weitergeht und ob Gelder womöglich doch wieder fließen könnten. Das kündigte zumindest Außenminister Marco Rubio an, der zudem als kommissarischer Leiter der Behörde eingesetzt wurde: "Wir werden eine Entwicklungshilfe haben, die den nationalen Interessen entspricht."