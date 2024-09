Nach einem Bericht der US-Politikwebseite "The Hill" hatte Shapiro versucht, in einem Laden der Kette Rutters einen Mix aus Tee und Wodka zu kaufen. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass er dafür einen Ausweis vorlegt, der sein Alter bestätigt. Diesen hatte er aber laut Bericht nicht bei sich. Auf Fotos in sozialen Medien ist zu sehen, wie er mit leeren Händen vor dem Laden steht, während seine Begleiter Getränkedosen in den Händen halten.