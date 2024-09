Melania Trump hat eine weitere Passage aus ihrem demnächst erscheinenden Buch "Melania" bekannt gegeben. In einem dramatisch aufgemachten, in schwarz-weiß gehaltenen Video sprach sie von sich nahenden Protesten.

"Das laute Klopfen an meiner Tür jagte einen Ruck durch meinen Körper. Der Secret Service Agent sagte mir, ich solle mich bewegen", sagt sie in ruhigen Worten. "Sicherheit war wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für den Präsidenten und all die anderen, die im Weißen Haus waren. Die gewalttätigen Ausschreitungen, die es im ganzen Land gab, hatten die Pennsylvania Avenue erreicht", sagte sie weiter. Das Weiße Haus liegt an dieser Washingtoner Straße.