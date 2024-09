Emotionales Video Melania Trump: "Der Agent sagte, ich müsse von hier weg" Von t-online , wan Aktualisiert am 23.09.2024 - 08:38 Uhr Lesedauer: 2 Min. Melania Trump (Archivbild): Die ehemalige First Lady zeigte sich mit ihrer Familie. (Quelle: Erin Scott/Imago Images) Kopiert News folgen

Melania Trump hat eine weitere Einzelheit aus ihrem Leben im Weißen Haus bekannt gegeben. Sie schildert in einem Video eine dramatische Situation.

Melania Trump hat eine weitere Passage aus ihrem demnächst erscheinenden Buch "Melania" enthüllt. In einem dramatisch aufgemachten, in schwarz-weiß gehaltenen Video sprach sie von sich nahenden Protesten, während sie als First Lady im Weißen Haus saß.

"Das laute Klopfen an meiner Tür jagte einen Ruck durch meinen Körper. Der Secret-Service-Agent sagte mir, ich solle mich bewegen", sagt sie in ruhigen Worten. "Sicherheit war wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für den Präsidenten und all die anderen, die im Weißen Haus waren. Die gewalttätigen Ausschreitungen, die es im ganzen Land gab, hatten die Pennsylvania Avenue erreicht", sagte sie weiter. Das Weiße Haus liegt an dieser Washingtoner Straße.

Unklar ist, ob die ehemalige First Lady damit den Aufruhr meinte, den es 2020 im Zusammenhang mit Protesten gegen die Ermordung des Schwarzen George Floyd gegeben hatte. Damals waren sie, der Präsident und ihr Sohn Barron vorsorglich in einen Bunker des Weißen Hauses gebracht worden.

Videos bewerben Memoiren

Seitdem die Veröffentlichung ihrer Memoiren bekannt gegeben wurde, gibt Melania Trump immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Zuletzt verglich sie ihre Arbeit als Nacktmodell mit der von europäischen Künstlern. In einem Video auf X war unter anderem die David-Statue von Michelangelo zu sehen. Berühmte Künstler hätten seit jeher die menschliche Form verehrt. "Sind wir nicht mehr in der Lage, die Schönheit des menschlichen Körpers zu schätzen?", so Melania Trump.

Ihrer Website zufolge soll ihre Autobiografie "Geschichten und Bilder, die noch nie zuvor mit der Öffentlichkeit geteilt wurden", enthalten. "Meine Geschichte. Meine Perspektive. Die Wahrheit", sagte die 54-Jährige dazu in einem anderen Video auf der Plattform X.