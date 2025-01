Der 6. Januar ist in den USA seit vier Jahren ein besonderes Datum – in diesem Jahr gleich in doppelter Hinsicht. Wie kaum ein anderes in der amerikanischen Geschichte steht es für die Spaltung des Landes. Denn am Nachmittag des 6. Januar 2021 stürmte ein Mob von Unterstützern das Herz der US-Demokratie; mit Gewalt reagierte er auf Donald Trumps Lügen vom massenhaften Wahlbetrug. Es gab Tote und Dutzende Verletzte.