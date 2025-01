Erste Woche in Washington Musk greift ohne Trumps Zustimmung durch

30.01.2025

Elon Musk: Der Tesla-Chef und Trump-Vertraute will die Staatsausgaben deutlich senken. (Quelle: Matt Rourke/AP/dpa)

Temporeiche erste Tage: Elon Musk hat innerhalb weniger Tage Washington aufgemischt. Seine Handschrift ist dabei nicht nur in seiner eigenen Behörde zu erkennen.

Seit Donald Trumps Amtseinführung als neuer US-Präsident hat sich Elon Musk in Washington, D.C. eingerichtet, sein Privatjet hat die Hauptstadt in der Woche nicht verlassen. Seine Aufgabe ist klar: Der Tech-Milliardär soll sich um die Effizienzbehörde kümmern und Trump helfen, auf breiter Front Staatsgelder einzusparen – und dafür zur Not auch reihenweise Angestellte entlassen.

Offenbar gedenkt er dabei auf seine Geschäftserfahrungen zurückzugreifen, zumindest muten seine ersten Amtshandlungen wie bei seiner Übernahme des sozialen Netzwerks Twitter (heute X) an. Damals kündigte er innerhalb weniger Tage Hunderten Angestellten, insgesamt mussten damals 80 Prozent der Mitarbeiter gehen. Einige der Führungskräfte, die er damals zur Unterstützung hinzuzog, sind nun mit ihm in Washington, berichtet die "New York Times". Die Zeitung hat mit mehreren Personen gesprochen, die Trumps und Musks erste Woche in Washington verfolgt haben.

Musk holt alte Weggefährten nach Washington

Zunächst einmal soll Musk die Zeit genutzt haben, um eine Reihe von Vertrauten und Weggefährten aus seinen Firmen an Bord zu holen. Das liegt auch daran, dass Musk Menschen angeblich nur schwer vertrauen kann. Darunter ist Scott Kupor, ein Analyst für Wagniskapital, der nach seiner Ernennung durch Trump noch auf eine Bestätigung des Senats als neuer Leiter des Amts für Personalverwaltung wartet. Zwischen ihm und Musk soll es frühere Geschäftsverbindungen geben. Das Amt ist für Musks Überblick über die Bundesbediensteten wichtig.

Ebenfalls mit in Washington ist Brian Bjelde, ein Personalleiter bei SpaceX, der damals auch schon bei der Übernahme von Twitter dabei war. Auch am Twitter-Kauf beteiligt und nun in Washington dabei sind Riccardo Biasini, eine Führungskraft bei der Boring Company, dem Tunnelbauunternehmen von Musk, und Technologieberater Anthony Armstrong. Hinzu kommt Amanda Scales, die künftig als Chief of Staff der Effizienzbehörde fungieren soll und schon vorher für Musk tätig war.

Eine neue Person hat sich allerdings in Musks engeren Kreis vorgearbeitet. Dabei handelt es sich um Baris Akis, den türkischen Chef einer Firma aus dem Silicon Valley, der 2016 ein Studium an der Stanford-Universität abgeschlossen hat. Er und Musk kennen sich erst seit Kurzem; Akis war an der Amtsübernahme durch Trump beteiligt und ist eng verbandelt mit Steve Davis, einem wichtigen Mitarbeiter von Musk in der Effizienzbehörde.

Gemeinsam wollen sie als Erstes die Menge von Staatsangestellten rigoros reduzieren. Das fängt schon in der eigenen Behörde an. Unter den rund 200 Angestellten, die dort aktuell arbeiten, seien substanzielle Kündigungen geplant, es würden bereits Gespräche mit den Mitarbeitern geführt, schreibt die "New York Times". Diese würden den Anschein erwecken, als werde die Loyalität gegenüber der Regierung abgeklopft, berichten mehrere Quellen.

Musk mischt überall mit

Gemeinsam arbeiten sie nun in rasantem Tempo daran, mit der Effizienzbehörde erste Erfolge zu schaffen. So haben Musk und sein Team innerhalb von Tagen einen Weg gefunden, allen 2,3 Millionen Bundesbediensteten eine E-Mail zu schicken. Sie trug den Betreff "Weggabelung" ("Fork in the Road"). Eine gleichnamige Mail hatte Musk damals auch bei Twitter verschickt.