Bei Tragödien bieten echte Anführer Lösungen an. Donald Trump aber nutzt die Flugkatastrophe von Washington für einen Sündenbock-Feldzug gegen Minderheiten. Seine haltlosen Verdächtigungen sind rücksichtslos und brandgefährlich.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Eine schreckliche Katastrophe hat sich am 29. Januar über dem Potomac River in Washington ereignet. Ein Militärhubschrauber ist mit einem Passagierflugzeug von American Airline mitten in der Luft nahe dem Ronald Reagan National Airport kollidiert. 64 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs sowie drei Militärangehörige im Hubschrauber sind dabei ums Leben gekommen.

Diese Tragödie, eine der schlimmsten Luftfahrtkatastrophen in der jüngeren US-Geschichte, hätte ein Moment der nationalen Trauer und Einheit sein müssen. Stattdessen wurde sie vom neuen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Regierung sofort politisiert, um vollkommen voreilig und ohne Belege, Minderheiten für den Tod dieser vielen Menschen verantwortlich zu machen.

Im Zentrum von Trumps Mutmaßungen stehen dabei die sogenannten "Diversity-, Equity- und Inclusion-Programme (kurz DEI)". Die Maßnahmen zur Förderung von mehr Gleichberechtigung sind bei den Republikanern gerade zu verhasst und sollen nun als Erklärung für mögliches menschliches Versagen dienen. Schuld tragen daran natürlich die Demokraten, weil sie solche Programme gefördert haben. Was für eine infame und menschenverachtende Strategie.

Trumps sofortige politische Angriffe

Bei einer Pressekonferenz am Tag nach dem Absturz schlug Trump zwar zunächst einen ernsten und präsidialen Ton an und erkannte die Tragweite der Tragödie an: "Unsere Herzen sind gebrochen... Wir alle suchen nach Antworten", sagter und bat um eine Schweigeminute.

Aber nur wenige Minuten später schwenkte er um und nutzte die Katastrophe, um seine Agenda gegen DEI-Initiativen voranzutreiben. Ohne eine auch nur annähernd abgeschlossene Untersuchung oder ein Verständnis der tatsächlichen Ursache faselte Trump von "brillanten Menschen", die man als Fluglotsen bräuchte.

Solche "Genies" und darum hervorragend geeigneten Menschen gäbe es in der Luftaufsichtsbehörde FAA gewissermaßen gar nicht mehr. Schuld daran sei ein Diversitäts-Wahn der Demokraten. Trump schwadronierte weiter und erweckte den Eindruck, als Fluglotsen würden aus lauter politischer Korrektheit nur noch Menschen eingestellt mit Hör- und Sehstörungen, fehlenden Gliedmaßen, Lähmungen, Epilepsie oder gar mit schweren geistigen oder psychischen Behinderungen.

Was nicht nur unsinnig klingt, ist schlichtweg auch falsch. Aber es ging Trump um eine deutliche Botschaft der Ausgrenzung an seine Anhänger. Trump und seine Regierung, darunter auch sein Vizepräsident J.D. Vance und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth, verbreiteten die dreiste Lüge, dass DEI-Einstellungskriterien dazu geführt hätten, dass unqualifizierte Personen in sicherheitskritische Positionen gelangen.

Fakt ist: Alle Fluglotsen unterliegen nach wie vor einer extrem strengen Ausbildung und benötigen höchste psychische und körperliche Qualifikationen.

Was sagen die FAA-Einstellungsrichtlinien wirklich?

Laut den offiziellen Einstellungsvoraussetzungen der FAA müssen alle Fluglotsen – unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder Behinderung – strenge medizinische, kognitive und fachliche Tests bestehen. Das sogenannte "Aviation Development Program" (ADP) der FAA, eine Initiative zur Förderung einer inklusiveren Belegschaft, senkt also keineswegs die Sicherheitsstandards.

Bewerber müssen auch weiterhin das sogenannte "Air Traffic Skills Assessment (ATSA)" bestehen sowie umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen und medizinische Untersuchungen durchlaufen.

Im Rahmen des Inklusionsprogramms werden also keine Menschen mit Behinderungen wahllos in Positionen versetzt, für die sie nicht geeignet sind. Vielmehr wird sichergestellt, dass qualifizierte Personen eine faire Chance auf eine Karriere in der Luftfahrt haben, da kognitive und nicht physische Fähigkeiten der entscheidende Faktor für die Arbeit als Fluglotse sind.

Trumps kalkulierte Hetze