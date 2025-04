BSW ohne Sahra Wagenknecht: Ganz so schnell geht es offenbar nicht. Bei "Maischberger" rasselten außerdem Luisa Neubauer und ein CDU-Mann aneinander.

Sahra Wagenknecht gilt spätestens nach dem verlorenen Machtkampf in Thüringen als angezählt. In ihrem ersten Talkshow-Auftritt nach der verlorenen Bundestagswahl nannte die BSW-Vorsitzende bei "Maischberger" gleich mehrere Gründe, warum sie sich von der Parteispitze zurückziehen könnte. Eine rasche Auflösung ihrer Partei gehört allerdings nicht dazu; das hatte die Moderatorin völlig falsch verstanden.

"Denken Sie an Rücktritt?". Über diese Frage von Maischberger musste Wagenknecht offenbar nicht lange nachdenken. Die Verantwortung im BSW solle nun auf mehrere Köpfe verteilt, die Partei breiter aufgestellt werden, begann sie – "wo auch andere das irgendwann übernehmen können".

Dann will Wagenknecht aufhören

"Ich werde auch nicht mehr ewig weitermachen", fügte Wagenknecht hinzu. Vorher aber solle sich die Partei etablieren. Allerdings schwächte sie selbst die Schwelle von "sicher sein" auf "stabile Hoffnung besitzen" herab – und nannte ungefragt noch eine weitere Möglichkeit: "Oder wenn sie natürlich völlig sich in eine Richtung entwickelt, die ich gar nicht tragen kann. Natürlich würde ich dann nicht weitermachen".

Dass Wagenknecht überhaupt noch Parteichefin ist, wundert so manchen Beobachter. "Die politische Logik wäre eigentlich: Die politische Karriere ist zu Ende", meinte der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer bei "Maischberger". Er bezog sich dabei nicht auf den verpassten Einzug in den Bundestag, sondern auf die Wiederwahl von Katja Wolf zur thüringischen BSW-Landesvorsitzenden – gegen den erklärten Willen Wagenknechts.

Die ließ bei "Maischberger" durchblicken: Die Bundestagswahl sei auch in Thüringen wegen gebrochener Wahlversprechen verloren worden. "Wir wollten einen Landesvorstand, der nicht mehr verlängerter Arm der Regierung ist, sondern der die Regierung kritisch begleitet, damit wir nicht in der Regierung so viele Fehler machen", erklärte Wagenknecht ihre Opposition gegen Wolf.