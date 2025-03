Frühling nimmt deutlich an Fahrt auf

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Weil Wolodymyr Selenskyj das Weiße Haus ohne Anzug im schwarzen Militärpullover betrat, brach in den USA ein Sturm der Empörung los. Die ukrainische Designerin seiner Kriegsgarderobe verteidigt die Wahl des Outfits im exklusiven t-online-Interview.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Loading...

Wenn ein Staatschef das Weiße Haus betritt, sollte das eigentlich keinen Eklat auslösen. Doch genau das ist am vergangenen Freitag geschehen. Dabei ging es nicht nur um den Streit zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einerseits und dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem Vizepräsidenten J. D. Vance andererseits, ob Putin vertraut werden kann.

Weil Selenskyj in seinem schwarzen Militärpullover das Oval Office betrat, empörten sich konservative Kreise der USA: "Respektlos", nannten es einige, "unpräsidial", andere. Ein Reporter des rechtskonservativen, Trump-nahen Fernsehsenders RSBN ("Right Side Broadcasting Network") sprach den ukrainischen Präsidenten sogar auf seine Garderobe an während des öffentlichen Treffens.

Elvira Gasanova, die ukrainische Designerin hinter Selenskyjs Kriegsoutfits, spricht im exklusiven Interview mit t-online über die tiefere Bedeutung des militärisch inspirierten Looks, warum dieser für die Ukrainer so wichtig ist – und warum jetzt sogar Amerikaner den "Selenskyj-Look" bei ihr bestellen.

t-online: Frau Gasanova, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trägt Kleidung aus Ihrer Kollektion. Wann fing er an, Ihre Designs zu tragen?

Elvira Gasanova: Zuerst trug er ein militärisches T-Shirt, das stammte aber nicht aus unserer Kollektion. Wie Präsident Selenskyj in Interviews schon oft erwähnt hat, schenkten ihm die Soldaten entsprechende Kleidung. Die Outfits, die er am Anfang des russischen Einmarschs trug, stammten also direkt vom Militär. Im Laufe der Zeit entwickelte sich seine Garderobe weiter, und seine inzwischen ikonischen Pullover wurden Teil unserer Arbeit.

Können Sie erklären, warum er diese Art von Kleidung trägt?

Das ist ein ganz bewusstes und kraftvolles Statement. Das Outfit symbolisiert seine Solidarität mit den ukrainischen Soldaten und der Bevölkerung, die täglich ums Überleben kämpft. Es geht nicht nur um Komfort oder Praktikabilität – es geht darum zu zeigen, dass er einer von uns ist, kein abgehobener Politiker, der über den Dingen steht.

Was meinen Sie mit "über den Dingen stehen"?

Für uns Ukrainer ist sein Stil ein Symbol des Widerstands. Es zeigt, dass unser Präsident mit seinem Land in den dunkelsten Stunden zusammensteht – und nicht im Anzug in einem Büro sitzt, losgelöst von der Realität. Er ist ein Anführer an der Front – auf diplomatische Weise, nicht auf physische.

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Beim Eklat im Weißen Haus spielte seine Kleidung eine unerwartet große Rolle. Was genau trug er dort?

Seine Kleidung hat immer eine symbolische Bedeutung. Die wichtigsten Elemente sind dabei: dunkelgrüne oder schwarze Pullover, T-Shirts, Hoodies – was seine Verbindung zum Militär ausdrückt. Darauf abgebildet sind Aufnäher mit dem ukrainischen Wappen, Insignien der Streitkräfte oder Brigade-Embleme – ein Tribut an die Verteidiger unseres Landes. Taktische Militärhosen und Schuhe – das hat praktische Gründe und macht ihn einsatzbereit.

Haben Sie das Outfit vom Freitag speziell für den Auftritt im Weißen Haus entworfen?