Trump unterstützt Musk: US-Präsident will Tesla kaufen

Der Tech-Milliardär Elon Musk, der als Trump-Berater und Leiter der Abteilung für Regierungseffizienz (Doge) tätig ist, hat umfassende Stellenkürzungen in der US-Bundesverwaltung vorangetrieben. Diese Maßnahmen führten zu erheblichem Widerstand gegen den Automobilhersteller Tesla in den Vereinigten Staaten. In Europa zeigt sich eine ähnliche Tendenz: Hier unterstützen Musk extrem rechte Parteien, was möglicherweise zum Einbruch des Tesla-Absatzes im Januar um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt hat.