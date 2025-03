US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Strafzölle gegen Stahl- und Aluminiumimporte aus Kanada um 25 Prozentpunkte auf dann 50 Prozent anzuheben. Dazu habe er seinen Handelsminister angewiesen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Demnach sollen die höheren Strafzölle am Mittwoch in Kraft treten.

Zur Begründung nannte Trump angebliche kanadische Zölle auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA in Höhe von 250 bis 390 Prozent. Sollten diese Zölle nicht abgeschafft werden, würden die USA am 2. April Strafzölle auf Autos aus Kanada erheben. Diese würden die Autoindustrie in Kanada "dauerhaft lahmlegen", drohte Trump: "Diese Autos können leicht in den USA hergestellt werden!"