US-Demokraten fallen in Umfrage auf neuen Tiefpunkt

Aktualisiert am 16.03.2025 - 20:44 Uhr

Aktualisiert am 16.03.2025 - 20:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Alexandria Ocasio-Cortez: Die demokratische Politikerin bekommt in der Umfrage noch die meiste Zustimmung – allerdings auch nur auf zehn Prozent. (Quelle: Rod Lamkey/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Trump kann scheinbar tun, was er will – ohne großen Widerstand der Demokraten. Entsprechend schlecht steht die Partei in einer neuen Umfrage da.