Aktualisiert am 23.03.2025 - 15:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das von US-Präsident Donald Trump umworbene Grönland erhält Medienberichten zufolge in den kommenden Tagen erneut Besuch aus Washington . Wenige Monate nach einem aufsehenerregenden Kurztrip des Präsidentensohnes Donald Trump Jr. sollen nun die Frau von US-Vizepräsident J. D. Vance , Usha Vance, sowie Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz eine Reise auf die größte Insel der Erde planen.

Wie die grönländische Zeitung "Sermitsiaq" berichtet, will Usha Vance erst in die Hauptstadt Nuuk reisen und anschließend einem am Samstag beginnenden traditionellen Hundeschlittenrennen im Ort Sisimiut beiwohnen. Die fungierende grönländische Außenbeauftragte Vivian Motzfeldt bestätigte den Besuch gegenüber der Zeitung "Jyllands-Posten". Den genauen Reisezeitplan oder das Programm kenne sie jedoch nicht, sagte Motzfeldt.