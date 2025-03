Newsblog zur US-Politik Trumps Autozölle – Kanada erwägt Vergeltung

US-Präsident Trump kündigt hohe Zölle auf Autoimporte an. Der Skandal um Geheim-Infos in einem Chat zieht weitere Kreise. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trumps Zoll-Hammer – Kanada kündigt Vergeltungsmaßnahmen an

Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney bezeichnet die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Autozölle als direkten Angriff auf die kanadischen Arbeitnehmer. Vor Reportern in Kitchener, Ontario, sagte Carney, er werde am Donnerstag ein hochrangiges Treffen der Kabinettsminister einberufen, um Handelsoptionen zu diskutieren. "Wir werden unsere Arbeiter verteidigen, wir werden unsere Unternehmen verteidigen, wir werden unser Land verteidigen, und wir werden es gemeinsam verteidigen", sagte er. Kanada erwäge durchaus Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten, so Carney weiter. Auch aus Deutschland und der EU gab es erste Reaktionen auf Trumps neue Zölle.

Trump kündigt hohe Zölle auf Autoimporte an

Trump über Grönland: "Wir müssen es haben"

Chat-Skandal: Republikanische Senatoren machen Druck auf Trump

Der republikanische Senator Mike Rounds, der Mitglied im Geheimdienstausschuss ist, fordert, dass die Trump-Regierung die Führung bei einer Untersuchung übernimmt, um herauszufinden, inwieweit die Diskussion über die Militärstrategie die nationale Sicherheit gefährdet habe. Auch weitere Republikaner verlangen Aufklärung.

Klage gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth

Nach der gravierenden Sicherheitspanne rund um eine Chatgruppe hochrangiger US-Regierungsmitglieder hat die Watchdog-Organisation American Oversight nun Klage eingereicht. Das berichtet das US-Magazin "Huffington Post".

Nach Sicherheitspanne: Trump-Berater Waltz übernimmt "volle Verantwortung"

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Mike Waltz, übernimmt nach eigenen Angaben die "volle Verantwortung" für das versehentliche Teilen von Angriffsplänen des US-Militärs in einer Chatgruppe mit einem Journalisten. "Ich übernehme die volle Verantwortung", sagte Waltz am Dienstag in seinem ersten Interview seit Bekanntwerden der Vorfälle im Sender Fox News. "Ich habe diese Gruppe gegründet." Hier lesen Sie mehr.

Trump bezeichnet Europäer als "Schmarotzer"

US-Präsident Donald Trump hat die Europäer als "Schmarotzer" bezeichnet. Auf die Frage eines Journalisten, ob er eine Aussage in einem geheimen Gruppenchat teile, wonach die Europäer schmarotzten, sagte Trump: "Wollen Sie wirklich eine Antwort?". Dann fuhr er fort: "Ja, ich denke, sie haben schmarotzt. Die Europäische Union war absolut schrecklich zu uns im Handel, schrecklich." Eine neue Runde von Gesprächen zwischen Vertretern der EU und den USA zu den angedrohten Zöllen von Trump ist indes mit unklarem Ergebnis zu Ende gegangen.

