Newsblog zur US-Politik Senat will Kanada-Zölle stoppen – mit Stimmen der Republikaner

Von t-online , aj , jaf Aktualisiert am 03.04.2025 - 07:57 Uhr

Donald Trump: Republikaner haben gegen seine Zölle gestimmt. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa./dpa)

US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle angekündigt. Im US-Senat regt sich Widerstand, auch in seiner eigenen Partei. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Das verbirgt sich hinter Trumps neuem Zollpaket

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat seinen Drohungen Taten folgen lassen. Am gestrigen Mittwoch, den er selbst als "Befreiungstag" für die US-Wirtschaft bezeichnete, verkündete Trump ein neues Zollpaket. Dabei warf er selbst engen Handelspartnern vor, die USA bislang mit ihrer Zollpolitik "geplündert und vergewaltigt" zu haben. Über die Europäer sagte er erneut, sie würden die USA "über den Tisch ziehen". Lesen Sie hier die Einzelheiten der jüngsten Zollankündigungen.

Von der Leyen: "Schwerer Schlag für die Weltwirtschaft"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle scharf kritisiert und entsprechende Reaktionen angekündigt. Die neuen Zölle seien ein "schwerer Schlag für die Weltwirtschaft", sagte von der Leyen am Donnerstag bei einem Besuch in der usbekischen Stadt Samarkand. Sie bedauerte die Entscheidung "zutiefst" und fügte hinzu, es sei "noch nicht zu spät" für Verhandlungen. Die Europäer seien aber "bereit zu reagieren". Hier lesen Sie mehr.

Nur wenige Stunden nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump hat der US-Senat für einen Gesetzesentwurf zum Stopp neuer Zölle gegen Kanada gestimmt. Für den Entwurf stimmten 51 Mitglieder des Senats, 48 sprachen sich dagegen aus. Über das Papier muss nun das Repräsentantenhaus abstimmen. Vier Republikaner im Senat haben sich mit den Demokraten zusammengetan, um das Gesetz voranzubringen. In einem nächtlichen Posting in den sozialen Medien forderte Trump vier seiner republikanischen Kollegen namentlich auf, das Gesetz abzulehnen, doch sie ignorierten seinen Druck. Die Maßnahme benötigte mindestens vier republikanische Stimmen, um in der Kammer verabschiedet zu werden.

VDA-Präsidentin: "Das ist kein America first, das ist America alone"

Die Präsidentin des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, hat die neueste Zoll-Ankündigung von Donald Trump als einen fundamentalen handelspolitischen Einschnitt bezeichnet. "Es ist die Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung – und somit die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt. Das ist kein America first, das ist America alone", erklärte die VDA-Präsidentin am frühen Donnerstagmorgen in einer Mitteilung des Verbandes. Aus der Autoindustrie gab es noch in der Nacht weitere Reaktionen.

Japans Nikkei bricht um mehr als vier Prozent ein