Handelsstreit Trump verhängt 20 Prozent Zölle auf Einfuhren aus EU

Von t-online Aktualisiert am 03.04.2025 - 00:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump unterschreibt die Anordnungen für neue Zölle. (Quelle: Leah Millis)

US-Präsident Donald Trump hat auf Einfuhren aus der EU Zölle in Höhe von 20 Prozent angekündigt. Sie sollen ab dem 9. April in Kraft treten.

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump werden auf Einfuhren aus der EU neue Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben. "Sie zocken uns ab. Es ist so traurig, das zu sehen. Es ist so erbärmlich", sagte der Republikaner im Rosengarten des Weißen Hauses mit Blick auf die Europäer. Zölle in Höhe von zehn Prozent sollen universell auf Importe aus allen Ländern in die Vereinigten Staaten gelten. Trump begründete die Maßnahmen gegen die EU unter anderem damit, dass die USA mit Zöllen in Höhe von 39 Prozent belegt würden.

Trump hatte bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses die neuen Handelsmaßnahmen vorgestellt. Anschließend unterzeichnete er die ersten Dekrete. Die Basiszölle in Höhe von 10 Prozent sollen zuerst eingeführt werden, andere dann am 9. April. Ein Handelskrieg mit der EU scheint nun unausweichlich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte an, am Donnerstag Stellung nehmen zu wollen.

EU-Politiker erwartet schwerwiegende Konsequenzen