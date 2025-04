Aktualisiert am 04.04.2025 - 01:53 Uhr

Aktualisiert am 04.04.2025 - 01:53 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Trump schätzt nach eigener Aussage den Rat der ultrarechten Aktivistin noch immer. "Laura Loomer ist eine sehr gute Patriotin", sagte der Republikaner am Donnerstag auf dem Weg nach Florida vor Journalisten. "Sie ist eine sehr starke Persönlichkeit." Loomer mache "Empfehlungen für Dinge und Leute" und sei "für gewöhnlich sehr konstruktiv".

Die Medienberichte, wonach die 31-Jährige ihn dazu gebracht haben soll, mehrere Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats zu entlassen, wies Trump jedoch zurück. Auf die Frage, ob Loomer mit diesen Personalentscheidungen in Verbindung stehe, antwortete er: "Nein, überhaupt nicht." Loomer habe ihm aber bei einem Treffen am Vortag jedoch mehrere Namen von Personen genannt, die er ihrer Meinung nach einstellen solle.

Medien: Loomer steckt hinter Entlassungen

Die "New York Times" sprach von sechs Entlassungen, andere Mitarbeiter seien versetzt worden. Bei einem 30 Minuten langen Treffen im Weißen Haus habe Loomer die Mitarbeiter vor den Augen des Präsidenten und des Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz kritisiert. An dem Treffen habe auch Trumps Vize J. D. Vance teilgenommen.

Zu den entlassenen Beamten sollen Brian Walsh, leitender Direktor für Geheimdienstangelegenheiten, und Thomas Boodry, leitender Direktor für legislative Angelegenheiten, gehören. Alex Wong, den Loomer den Bericht zufolge verdächtigte, hinter dem Signal-Chat-Skandal zu stehen, soll aber weiterhin im Amt als Stellvertreter von Sicherheitsberater Mike Waltz sein. Loomer vermutete, Wong habe den Journalisten Jeffrey Goldberg zu der Chatgruppe hinzugefügt, in der Angriffe auf Huthi-Rebellen besprochen wurden.

Offenbar war es aber ein Versehen von Sicherheitsberater Mike Waltz selbst. Loomer hat Wong schon länger im Visier, unter anderem, weil dessen Frau an Prozessen gegen Kapitolstürmer beteiligt war. Das sieht Loomer wohl bereits als Illoyalität.

Offenbar sind Loomers Anschuldigungen gegen Sicherheitsrats-Mitglieder von Trump-Mitarbeitern geprüft worden. Man habe festgestellt, dass ein Beamter Trump kürzlich in den sozialen Medien kritisiert hatte und andere für einen demokratischen politischen Kandidaten gespendet oder ihn unterstützt hatten.

Die "New York Times" sprach von einem außergewöhnlichen Treffen, bei dem eine Verschwörungstheoretikerin, die selbst vielen aus Trumps Bewegung als zu extrem gilt, mehr Einfluss auf Trump gehabt habe als Waltz, der den Nationalen Sicherheitsrat leitet.

Rassistische Äußerungen über Harris

Loomer hatte Trump schon im Wahlkampf unterstützt. Sie schrieb unter anderem auf der Plattform X in Anspielung auf die indische Abstammung der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris , sollte die Demokratin die Wahl gewinnen, dann werde "das Weiße Haus nach Curry riechen" und Reden in der Regierungszentrale würden "über ein Callcenter abgewickelt". Das ging sogar anderen Politikern aus dem rechtskonservativen Lager wie Marjorie Taylor Greene (Spitzname MTG) zu weit. Greene riet, dass dieses Verhalten "niemals toleriert werden sollte". Loomer hatte außerdem spekuliert, der damalige demokratische Präsident Joe Biden habe hinter einem Attentat auf Trump gesteckt.

Gekippte Wahl in Rumänien – TikTok legt Schwindel offen

TikTok legt offen : Gekippte Wahl in Rumänien – TikTok legt Schwindel offen

Ihre Popularität hat die ultrarechte Republikanerin Videos vor dem Wahlkampf auf ihrer Webseite zu verdanken, in denen sie Demokraten vor laufender Kamera konfrontierte. Sie arbeitete sich dafür vorwiegend an muslimische Kandidaten in Michigan und Minnesota ab.