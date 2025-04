"Sehr talentierter Mann" Trump stellt mögliche neue Rolle für Musk in Aussicht

Von t-online 04.04.2025

Wie lange berät Elon Musk noch Donald Trump? Der US-Präsident möchte offenbar nicht auf ihn verzichten – möglicherweise könnte sich aber seine Rolle ändern.

US-Präsident Donald Trump hat nicht ausgeschlossen, Elon Musk nach seiner Arbeit für das Gremium Doge eine neue Position anzubieten: "Ich würde das in Erwägung ziehen. Ich denke, Elon ist großartig", sagte Trump in einem Gespräch mit Reportern in der Air Force One am Donnerstag laut eines Berichts des Nachrichtensenders "Fox News". "Aber er hat auch ein Unternehmen zu leiten – oder eine Reihe von Unternehmen."

Er wolle den Tech-Milliardär "so lange wie möglich" in seinem Team behalten. Musk sei "fantastisch" und ein "Patriot", so Trump weiter. Hintergrund der Aussagen ist ein Bericht des US-Portals "Politico". Demnach soll Trump intern darüber gesprochen haben, dass Musk seine Rolle als "besonderer Regierungsangestellter" bei Doge bald aufgeben werde. In dem Bericht war von wachsender Frustration über Musks "Unberechenbarkeit" und seine potenzielle "politische Belastung" die Rede.

"Mag kluge Leute"

Trump wies dies nun öffentlich zurück. "Ich mag kluge Leute, und er ist ein kluger Mensch. Ich mag ihn auch persönlich", sagte er. Einen festen Zeitpunkt für Musks Weggang gebe es nicht, so Trump. "Aber es wird einen Punkt geben, an dem Elon gehen muss." Laut US-Ethikbehörde dürfen sogenannte "Special Government Employees" maximal 130 Tage pro Jahr im Regierungsdienst stehen. Musks Frist läuft am 30. Mai ab.

Das Gremium Doge war speziell für Musk geschaffen worden. Der Tech-Unternehmer soll damit Bürokratie abbauen und die staatlichen Ausgaben kürzen. Trump sagte vor Journalisten, Doge habe zuletzt etwas "Schreckliches" und "Unglaubliches" zutage gefördert. Um was es sich dabei konkret handelte, sagte Trump allerdings nicht.