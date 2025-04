US-Truppen am Panamakanal erlaubt

Eine zwischen den USA und Panama getroffene Vereinbarung erlaubt die Stationierung von US-Truppen am Panamakanal. Das am Mittwoch geschlossene Abkommen, das die panamaische Regierung am Donnerstag veröffentlichte, ermöglicht den USA, Schulungen, Übungen und eine Reihe weiterer Aktivitäten an von Panama kontrollierten Standorten rund um den Kanal abzuhalten. Die Einrichtung von Militärstützpunkten wird wiederum ausgeschlossen.

Trotz Zoll-Lockerung: Tesla-Aktie stürzt ab

Die Tesla-Aktie schwankt auch trotz Trumps Zoll-Pause. Auch der aufziehende Handelskrieg mit China macht die Märkte nervös. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

US-Börsen geben zum Handelsstart erneut nach

Die US-Börsen rutschen am Donnerstag erneut ab. Noch am Vortag hatte es ein historisches Plus gegeben. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Zollstreit: China fordert von den USA Entgegenkommen

Im Zollkonflikt mit den USA hat China die USA zu Kompromissen aufgefordert. Die Sprecherin des Handelsministeriums in Peking, He Yongqian, sagte am Donnerstag: "Wir hoffen, dass die USA China auf halbem Wege entgegenkommen und auf der Grundlage der Prinzipien des gegenseitigen Respekts, der friedlichen Koexistenz und der Win-Win-Zusammenarbeit die Differenzen durch Dialog und Konsultation angemessen lösen werden."