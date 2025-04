Trump schneidet bei Wirtschaftspolitik schlecht ab

Die schlechten Umfragewerte dürften vor allem daran liegen, dass die US-Wähler mit der Wirtschaftsentwicklung unzufrieden sind. Wegen der von Trump angekündigten Zölle (die er am Mittwoch wieder kurzzeitig außer für China aussetzte) befürchten viele Bürger einen massiven Anstieg der Lebenshaltungskosten. Die Börsen rutschten zunächst auf Tiefwerte – was viele Bürger ebenfalls verunsichert, weil in den USA die Altersvorsorge zu einem großen Teil in Aktien angelegt wird. Am Mittwoch erholten sich die Kurse nach Trumps Zollpause wieder.