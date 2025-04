Frühe Entwicklungsphase

Trotz positiver Signale des US-Verteidigungsministeriums an SpaceX befinde sich der Entscheidungsprozess für den Raketenschild noch in einem frühen Stadium, heißt es. Die Struktur des Projekts und die Auswahl der Beteiligten könnten sich in den kommenden Monaten wesentlich ändern. In den vergangenen Wochen hätten die drei Unternehmen der Regierung ihre Pläne vorgestellt. Demnach ist der Bau von vierhundert bis zu mehr als tausend Satelliten vorgesehen, die den Globus umkreisen und feindliche Raketen erkennen sollen. Eine Flotte von 200 weiteren Satelliten, die mit Raketen oder Lasern ausgerüstet sind, soll dann feindliche Flugkörper zum Absturz bringen.