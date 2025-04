Aktualisiert am 18.04.2025 - 00:44 Uhr

Aktualisiert am 18.04.2025 - 00:44 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump ist kein Freund von US-Zentralbankchef Jerome Powell. Nun hat der US-Präsident in seiner Privatfehde gegen den mächtigen Banker nachgelegt.

Die Fehde zwischen Trump und Powell erlebte am Mittwoch einen vorläufigen Höhepunkt. Da hatte Powell bei einer Veranstaltung des Economic Club of Chicago gesagt, die Zölle würden "höchstwahrscheinlich zumindest einen vorübergehenden Anstieg der Inflation hervorrufen". Der Preisauftrieb "könnte auch länger anhaltend" ausfallen, warnte er.

Eine Frage beantwortet Trump nicht

Powell warnte vor höheren Preisen und niedrigerem Wirtschaftswachstum durch die von der US-Regierung verhängten Zölle. Daraufhin griff Trump den Notenbanker scharf an. Das Ende von Powells Zeit an der Spitze der US-Notenbank "kann nicht schnell genug kommen", erklärte der 78-Jährige in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.