Der amerikanische Historiker Timothy Snyder sieht eine wichtige Rolle in einer von der Trump-Regierung durcheinandergewirbelten Welt. "Dieser Moment ist eine Chance für Deutschland, denn Deutschland ist im Moment vielleicht die wichtigste funktionierende Demokratie der Welt", sagte er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Der Historiker warnte aber auch. "Meine Sorge ist, dass Deutschland all das, was die USA gerade tun, als großes Spektakel betrachten, im Guten wie im Schlechten. Aber das ist nicht wirklich ein Spektakel. Da ist etwas in Bewegung. Und Deutschland und die Europäische Union haben sehr viel Macht, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sich die Lage in der Ukraine nicht verschlechtert, sondern verbessert", sagte er.