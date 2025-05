Richterin setzt Entlassung von US-Staatsbediensteten aus

Eine Gruppe aus Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen und sechs Stadt- und Kreisverwaltungen hatte in der vergangenen Woche gegen die Entlassungen geklagt. Sie warfen Doge und der US-Regierung vor, ihre Befugnisse mit den Massenentlassungen ohne Zustimmung des Kongresses überschritten zu haben. Musk kündigte inzwischen an, seine Arbeit für Doge einzuschränken. Er will sich verstärkt um sein Unternehmen Tesla kümmern. Nach Recherchen der "New York Times" kostete seine Arbeit für Doge die US-Steuerzahler rund 135 Milliarden Dollar, etwa für Gerichtskosten und Abfindungen.

Mexiko klagt gegen Google und Donald Trump

Donald Trump hatte es per Dekret verfügt: die Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika. So ist das Gewässer nun auch auf Google Maps ausgewiesen. Dagegen geht Mexiko jetzt juristisch vor. Die Klage zielt gegen den US-Konzern. Und auch gegen Donald Trump. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärte, die US-Regierung habe "dafür überhaupt nicht die Befugnis." Trump regte inzwischen auch an, den Persischen Golf in Arabischen Golf umzubenennen. Hier folgte Kritik aus Teheran. Mehr zum Thema lesen Sie hier.