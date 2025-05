Unterrichtungen durch Geheimdienste Trump schwänzt offenbar wichtige Lagebesprechungen

Von t-online , wan 11.05.2025 - 02:13 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump lässt sich gerne im Oval Office fotografieren. Bei Geheimdienst-Unterrichtungen ist er wohl seltener anwesend. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Donald Trump lässt sich nicht täglich von seinen Geheimdienst-Mitarbeitern informieren. Sein FBI-Chef verzichtet ebenfalls auf tägliche Unterrichtungen.

Kaum ein Tag vergeht, an dem sich Donald Trump nicht öffentlichkeitswirksam im Oval Office fotografieren lässt, Anordnungen unterzeichnet und Fragen ausgewählter Reporter beantwortet. Dabei nimmt er auch spontan Stellung zur innen- und außenpolitischen Lage. Doch wenn es darum geht, sich mit seinen Geheimdienst-Vertretern zu treffen, ist der US-Präsident offenbar weniger aktiv.

Wie das US-Magazin "Politico" berichtet, hat er seit seinem Amtsantritt nur an zwölf Lagebesprechungen der Geheimdienste teilgenommen. In seiner ersten Amtszeit ließ er sich zweimal pro Woche über die Einschätzung seiner leitenden Geheimdienstmitarbeiter unterrichten, seit Januar sind die Treffen seltener geworden. Dabei ist die Situation deutlich angespannter: Krieg in der Ukraine, Handelskrieg mit China, Spannungen zwischen Indien und Pakistan, Angriffe der Huthis. Aber Trump scheinen öffentliche Auftritte wichtiger zu sein.

Senator: Trump macht Amerika anfälliger für Bedrohungen

Wie "Politico" berichtet, lese Trump eher selten ein Dokument, das die Geheimdiensterkenntnisse zusammenfasst. Es wird ihm und seinen Beratern sowohl ausgedruckt als auch als digitale Kopie fünfmal pro Woche vorgelegt. Die Besprechungen mit den Geheimdienstvertretern sollen dazu dienen, Hintergrundinformationen zu wichtigen Entwicklungen wie Urananreicherungen im Iran oder verdeckte Operationen im Ausland zu liefern.

Im Januar, Februar und März ließ sich Trump nur zweimal persönlich unterrichten, seit April finden die Treffen wenigstens zweimal pro Woche statt, wie aus dem öffentlich einsehbaren Terminkalender des Präsidenten hervorgeht. "Der Sinn eines 80-Milliarden-Dollar-Geheimdienstes besteht darin, den Präsidenten zu informieren, um eine strategische Überraschung zu verhindern", sagte ein ehemaliger CIA-Analyst, der um Anonymität bat, gegenüber "Politico".

"Es ist leider klar, dass Präsident Trump das Fachwissen und die riskante Arbeit, die unsere Geheimdienstmitarbeiter tagtäglich leisten, nicht zu schätzen weiß, und das macht das amerikanische Volk leider zunehmend anfällig für Bedrohungen, die wir eigentlich kommen sehen müssten", sagte der Senator Mark Warner, der auch Mitglied im Geheimdienstausschuss des Senats ist, gegenüber Politico.

FBI-Chef verzichtet oft auf Morgen-Besprechung

Doch Trump ist nicht der Einzige in seinem Kabinett, der wichtige Treffen schwänzt. Der von ihm ernannte FBI-Chef Kash Patel ist ebenfalls selten bei einer sogenannten "Direktoren-Unterrichtung" zu sehen, die traditionell um 8.30 Uhr morgens in der Zentrale der Bundespolizei stattfindet. Dabei werden dem Behördenchef die wichtigsten Entwicklungen und Maßnahmen präsentiert. Mittwochs, so berichtet NBC News, gibt es außerdem eine Telefonkonferenz mit leitenden Mitarbeitern in den Büros der Bundesstaaten.

Doch Patel lässt sich nach NBC News-Informationen nur zweimal pro Woche unterrichten. Er nimmt auch nicht an den Besprechungen mittwochs teil, sagten Mitarbeiter dem Sender. In der Behörde gibt es Bedenken, dass er seine Aufgabe nicht ernst nehme.

Statt sich über die Sicherheitslage zu informieren, ist Patel gerne im Regierungsjet unterwegs, wie Flugdaten und Beiträge in sozialen Medien zeigen. Dreimal sei er nach Nashville geflogen, wo seine Partnerin lebt, zweimal nach Las Vegas, wo er eine Wohnung hat. In New York besuchte er ein Eishockeyspiel.

Ein Sprecher des FBI sagte gegenüber NBC-News, dass Patel sich werktäglich informieren lasse, allerdings nicht bei der Direktoren-Unterrichtung, sondern im kleineren Kreis. Das sei auch von Mitarbeitern so vorgeschlagen worden.

Das Team, das das Briefing des Direktors vorbereitet, hat versucht, sich an Patels Zeitplan anzupassen, sagten zwei derzeitigen und zwei ehemalige FBI- und Justizministeriumsbeamte gegenüber NBC News. "Sie kämpften damit, das Briefing am Morgen stattfinden zu lassen, weil Patel nicht rechtzeitig eintraf", sagte ein Beamter, "deshalb wurde das Briefing von fünf Tagen pro Woche auf zwei Tage, Dienstag und Donnerstag, reduziert. Und selbst das war schon ein Kampf."