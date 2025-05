Aktualisiert am 22.05.2025 - 18:51 Uhr

Aktualisiert am 22.05.2025 - 18:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Beamter der US-Abschiebebehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE): Immer wieder geraten Migranten ohne Vorstrafen ins Visier der Behörde. (Quelle: HANDOUT)

Mit ihrem neuen Kurs in der Migrationspolitik richtet sich die US-Regierung nicht nur gegen Einwanderer aus Süd- und Lateinamerika. Wie die "Mississippi Free Press" berichtet, fand sich auch der dänische Staatsbürger Kasper Eriksen plötzlich in ein Abschiebezentrum in Louisiana wieder, nachdem er bei einem Behördentermin festgesetzt worden war. Begründet wurde dieses Vorgehen mit einem fehlenden Formular aus dem Jahr 2015.