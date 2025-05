Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zwei US-Gerichte haben Donald Trumps Zölle gestoppt. Ein Berufungsgericht stellt sich dagegen. Was das für die Wirtschaft und die politische Agenda des Präsidenten bedeutet, erklärt der deutsch-amerikanische Ökonom Rüdiger Bachmann.

Donald Trumps Zollpolitik ist der zentrale Pfeiler seines "America First"-Versprechens. Die Strafabgaben gegen andere Länder gelten für ihn und viele seiner Wähler als Symbol der Stärke, Selbstbehauptung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Jetzt aber gerät genau diese Strategie ins Wanken: Zwei Gerichte haben die Zölle für rechtswidrig erklärt. Ein Berufungsgericht hob ihre Anordnungen im Eilverfahren vorerst wieder auf.

Was nach juristischen Detailfragen klingt, könnte sich als politische Zäsur entpuppen. Denn die Urteile stellen nicht nur Trumps Wirtschaftskurs infrage. Sie berühren den Kern seines Machtverständnisses. Was bedeutet das für die USA, die Märkte und die Demokratie? Im Gespräch mit t-online warnt der Ökonom Rüdiger Bachmann vor zu früher Entwarnung.

t-online: Herr Bachmann, gleich zwei Gerichte – das Handelsgericht in New York und ein Bundesgericht in Washington – haben Donald Trumps Zollpolitik deutlich zurückgewiesen. Ist damit jetzt alles gut?

Rüdiger Bachmann: Nein, alles gut ist deshalb weiterhin nichts. Natürlich war das aber erst einmal eine gute Nachricht, auch für die Märkte, die entsprechend positiv reagiert haben. Die Urteile richteten sich schließlich nicht nur gegen eine einzelne Maßnahme von Trump. Im Prinzip wurden sämtliche seiner Zölle, insbesondere die 10-Prozent-Basiszölle, aufgehoben. Übrig geblieben sind nur noch die Zölle aus Gründen der nationalen Sicherheit, etwa auf Autos und Stahl. Das ist eine deutliche juristische Niederlage für Trumps Zollpolitik und ökonomisch zunächst einmal erfreulich.

Aber fürs Aufatmen ist es trotzdem zu früh, sagen Sie?

Richtig. Denn wir haben weiterhin das, was Ökonomen "Trade Policy Uncertainty", also Handelsunsicherheit, nennen. Das ist ein feststehender Begriff in der Fachliteratur. Gemeint ist damit die Unsicherheit, wie es weitergeht. Durch die Urteile ist sie paradoxerweise sogar noch einmal gestiegen. Unklarheit gab es bislang schon, weil keiner weiß, was bei den vielen Abkommen, die gerade verhandelt wurden, herauskommen wird. Jetzt kommt noch juristische Unsicherheit hinzu, also, wie der weitere Weg durch die Gerichte verlaufen wird.

Weil die Trump-Regierung sofort in Berufung gegangen ist?

Genau. Darum könnte die wirtschaftliche Unsicherheit sogar noch schwankender werden. Ein Berufungsgericht hat das New Yorker Urteil nun bereits wieder pausiert, allerdings noch nicht in der Sache entschieden. Die Angelegenheit geht wohl bis zum Supreme Court. Das kann sich alles also wieder mehrfach hin- und herbewegen. Diese zusätzliche juristische Unsicherheit verstärkt also die ohnehin bestehende Verhandlungsunsicherheit, auch wenn der erste ökonomische Effekt der aktuellen Nachrichten erst einmal positiv ist.

Zur Person Rüdiger Bachmann, Jahrgang 1974, ist ein international anerkannter Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Makroökonomik. Er lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre an der amerikanischen University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana. Er ist außerdem Research Affiliate beim Centre for Economic Policy Research (CEPR), forscht für das ifo Institut in München und ist Mitglied der Atlantikbrücke. Bachmann hat zu Themen wie wirtschaftlicher Unsicherheit, Inflation und internationalen Handelsbeziehungen geforscht und ist regelmäßig als Berater für Zentralbanken und internationale Wirtschaftsorganisationen tätig und seine Analysen zu globalen Wirtschaftspolitiken werden in führenden Fachzeitschriften und Medien veröffentlicht.

Ein zentraler Punkt scheint bei den Gerichten ja die Definition von "nationaler Notlage" zu sein. Trump nutzt dieses Argument, um am Kongress vorbei seine Zölle zu verhängen. Die Gerichte sagen nun: Diese Notlage gibt es gar nicht. Stärkt das die Demokratie?

Demokratietheoretisch ist das sicher ein Fortschritt. Die große Frage ist allerdings, ob diese Auslegung auch vor dem Berufungsgericht und dem Supreme Court Bestand haben wird. Juristisch ist das offen. Spannend ist allerdings, dass das Urteil des Handelsgerichts einstimmig von drei Richtern gefällt wurde, die jeweils von Ronald Reagan, Barack Obama und Donald Trump selbst berufen wurden. Es gab offenbar keinen Dissens. Es gibt also keine Ausrede für Trump. Das ist schon bemerkenswert.

Einer seiner engsten Berater, der konservative Hardliner Stephen Miller, hat die Richter trotzdem sofort als "Tyrannen" bezeichnet und malt seinerseits das Ende der Demokratie an die Wand.