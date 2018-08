Im Falle einer Amtsenthebung

Trump: Dann wird die US-Wirtschaft zusammenbrechen

23.08.2018, 18:20 Uhr | rtr

Donald Trump und die Russland-Affäre: Was sind die Vorwürfe, was muss man wissen? t-online.de erklärt die Zusammenhänge.

Nach dem Schuldeingeständnis seines Ex-Anwaltes droht Donald Trump die Amtsenthebung. Sollte es soweit kommen, sieht der US-Präsident Amerika am Abgrund.

Der unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump hat vor den Folgen eines Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn gewarnt. Er wisse nicht, warum jemand des Amtes enthoben werden sollte, der einen großartigen Job gemacht habe, sagte er in einem Interview des Senders Fox News. "Sollte ich des Amtes enthoben werden, denke ich, würden die Märkte zusammenbrechen", sagte er weiter. "Ich glaube, alle würden sehr arm." Entgegen einer Vorab veröffentlichen Ankündigung des Senders sprach Trump nicht eine etwaige Begnadigung seines früheren Wahlkampfleiters Paul Manafort an.

US-Präsident unter Druck: Donald Trumps Ex-Vertraute mehrerer Verbrechen schuldig. (Quelle: Reuters)

Manafort war am Dienstag in mehreren Punkten des Banken- und Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden. Fast zeitgleich bekannte sich Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen in einem getrennten Verfahren schuldig, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben. Dabei belastete er seinem Anwalt zufolge Trump. Dies hatte Spekulationen über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten neue Nahrung gegeben.

Trump kritisierte Cohen in dem Interview scharf für die Bereitschaft, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Eine derartige Kehrtwende "sollte fast illegal sein". Der Präsident hatte im Gegensatz dazu Manafort als einen "tapferen Mann" gelobt, der dem Druck der Justiz standgehalten habe.

Wird Manafort vom Präsidenten begnadigt?

Fox-Reporterin Ainsley Earhardt erklärte am Mittwoch vorab, Trump habe in dem Gespräch eine mögliche Begnadigung von Manafort erwähnt. "Ich denke, er fühlt sich schlecht wegen Manafort. Sie waren Freunde", sagte sie. In dem ausgestrahlten Interview fand sich jedoch keine entsprechende Passage. Er respektiere Manaforts Arbeit, sagte Trump. Einige der Vorwürfe gegen ihn beträfen Dinge, die "vermutlich jeder Berater, jeder Lobbyist in Washington macht".

Liste der Ex-Mitarbeiter: Das sind die "Verflossenen" von Donald Trump. (Quelle: t-online.de)

Trump lobte seine bisherige Arbeit im Amt und erklärte, er würde sich selbst die Note "A+" geben - das amerikanische Gegenstück zu einer "1+". Er verwies auf die von ihm angestoßene Steuerreform, die Nominierung von Richtern am Supreme Court und den Abbau von Vorschriften. "Schauen Sie sich all die Dinge an, die wir bei Regulierungen gemacht haben - die Wirtschaft ist im besten Zustand der Geschichte." Allerdings habe er keinen Erfolg bei den Medien, räumte der Präsident ein. "Was glauben Sie? Es ist schlimmer geworden. Es ist schlimmer."