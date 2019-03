Fox News soll vor US-Wahl von Trump-Affäre gewusst haben

Der US-Sender Fox News wusste offenbar als erstes von der mutmaßlichen Affäre zwischen Donald Trump und einem Pornostar. Ein Bericht vor der US-Wahl soll blockiert worden sein.

Offenbar wusste der US-Sender "Fox News" schon 2016 von der mutmaßlichen Affäre zwischen Donald Trump und der Pornodarstellerin Stormy Daniels. Das berichtet das US-Nachrichtenmagazin "New Yorker". Demnach blockierten die Chefs des Senders auf Anweisung von dessen Besitzer Rupert Murdoch die Berichterstattung nur einen Monat vor der Präsidentschaftswahl.

Diana Falzone, eine ehemalige Reporterin von FoxNews.com habe laut des Berichts Beweise für die Affäre zwischen Donald Trump und Stephanie Clifford, wie Daniels mit bürgerlichem Namen heißt, erhalten. Falzone habe außerdem E-Mails besessen, die eine Zahlung von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen an die Pornodarstellerin im Austausch für eine Verschwiegenheitserklärung belegten.

Im August letzten Jahres hatte sich Cohen vor Gericht wegen Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung und anderer Anklagepunkte schuldig bekannt. Erst vor wenigen Tagen sagte er zudem vor dem US-Kongress aus, Trump habe ihn angewiesen, die Schweigegeldzahlung zu übernehmen, um im Wahlkampf Schaden von ihm abzuwenden. Daniels behauptet, sie habe 2006 Sex mit Trump gehabt.

In 2016, a https://t.co/2H1nyfQ6EA reporter obtained proof that Donald Trump had engaged in a sexual relationship with Stormy Daniels—but Fox killed the story. https://t.co/TqMc2RrEMb