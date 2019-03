Öffentlicher Familienkrach um Trumps Geisteszustand

Ein Ehekrach wird in den USA zum Politikum: Trump-Beraterin Kellyanne Conway und ihr Mann George streiten öffentlich über den Geisteszustand des US-Präsidenten.

Ehekrach ist normalerweise etwas Privates, doch in den USA sorgt derzeit ein prominentes Paar mit seinen Meinungsverschiedenheiten für öffentliche Aufmerksamkeit: Kellyanne Conway war Donald Trumps Wahlkampfmanagerin und ist heute eine seiner wichtigsten Beraterinnen. Ihr Mann George ist ein prominenter Anwalt, der den Präsidenten regelmäßig kritisiert. Mit seiner Frau streitet er nun öffentlich über Trumps psychische Verfassung.

Mit seinem kontinuierlichen Schlagabtausch unterhält das Paar schon seit Monaten das politische Washington. George Conway gehört zu denjenigen Republikanern, die auf keinen Fall wollen, dass Trump für eine zweite Amtszeit gewählt wird. Nahezu täglich postet er im Onlinedienst Twitter Kritik am Präsidenten.

Am Wochenende stellte er dort Trumps psychische Verfassung in Frage: Conway twitterte eine Liste von Symptomen von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung und schrieb dazu, alle US-Bürger sollten sich Gedanken über Trumps psychische Gesundheit und seinen Geisteszustand machen, vor allem die Medien, der Kongress, der Vizepräsident und das Kabinett.

This was the article that first got me to really understand you, @realDonaldTrump. Once someone understands narcissistic personality disorder, they understand you—and why you’re unfit and incompetent for the esteemed office you temporarily hold.https://t.co/5RPQL9xntA