Neuer Ärger für den US-Präsidenten?

Deutsche Bank gibt Trumps Finanzunterlagen raus

24.04.2019, 22:46 Uhr | dpa

Die Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Mueller sind noch nicht ausgestanden, da droht Donald Trump neues Ungemach. Nun schauen die Ermittler auf seine Finanzen. Und die Deutsche Bank soll helfen.

Die Deutsche Bank übergibt einem Bericht des US-Senders CNN zufolge Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump an die Ermittlungsbehörden in New York. Die Deutsche Bank machte auf Anfrage keine Angaben zu der Sache. Die Bank hatte aber bereits zuvor im Grundsatz erklärt: "Wir bekennen uns zur Kooperation mit autorisierten Ermittlungen." Auch die Staatsanwaltschaft in New York kommentierte den Sachverhalt auf Anfrage nicht.

Mehrere Ausschüsse des US-Abgeordnetenhauses verlangen ebenfalls Unterlagen von der Deutschen Bank, die Trump Kredite in Milliardenhöhe gegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft hatte im März um die Herausgabe der Unterlagen gebeten, nachdem ein Zivilverfahren eröffnet worden war.

Es geht um Hotels und die Buffalo Bills

Bei den Untersuchungen in New York stehen laut CNN das neue Trump-Hotel in Washington, zwei weitere Hotels in Miami und Chicago und der Übernahmeversuch des American-Football-Teams Buffalo Bill im Zentrum.





Lange Zeit war die Deutsche Bank nach Informationen der "New York Times" eines der wenigen Geldinstitute, mit dem Trump noch in Geschäftsbeziehungen stand. Zu Beginn der Amtszeit soll der Schuldenstand Trumps bei dem Bankhaus bei 300 Millionen Dollar gelegen haben.