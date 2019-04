Trump mischt sich massiv in Arbeit der US-Notenbank ein

Der US-Präsident fordert auf Twitter eine empfindliche Senkung des Leitzinses in den USA. Kritiker werten die Äußerung des Präsidenten als massiven Eingriff in die Politik des unabhängigen Instituts.

Am Mittwoch steht bei der US-Notenbank Federal Reserve eine wichtige Entscheidung zu den Zinsen an. US-Präsident Donald Trump hat sich vorher massiv in die Geldpolitik des Geldinstituts eingemischt. Er forderte die Senkung des Leitzinses um einen Prozentpunkt und mehr Anleihen-Aufkäufe durch die Fed – also de facto ein Anwerfen der Notenpresse zur Ankurbelung der Wirtschaft. "Dann würden wir abgehen wie eine Rakete", schrieb Trump.

....up like a rocket if we did some lowering of rates, like one point, and some quantitative easing. Yes, we are doing very well at 3.2% GDP, but with our wonderfully low inflation, we could be setting major records &, at the same time, make our National Debt start to look small!