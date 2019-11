Fluggefährt über Washington

Weißes Haus und Kapitol kurzzeitig abgeriegelt

26.11.2019, 15:25 Uhr | dru , t-online.de

In Washington ist am Vormittag (Ortszeit) Alarm ausgelöst worden. Angeblich war ein Flugobjekt in den Luftraum über der Hauptstadt eingedrungen. Das Weiße Haus und andere Regierungsgebäude wurden gesperrt.

In der US-Hauptstadt Washington sind das Weiße Haus und das Kapitol am Dienstag kurzzeitig abgeriegelt worden. Medienberichten zufolge soll ein Flugobjekt in den Luftraum über der Hauptstadt eingedrungen sein und so den Alarm ausgelöst haben. Das Flugobjekt habe demnach eine Bedrohung für den Komplex des Kapitol dargestellt.

Die US Airforce ließ den Angaben zufolge Kampfjets aufsteigen. Reporter aus dem Weißen Haus berichteten, sie seien von der Wiese nördlich des Gebäudes in den Presseraum evakuiert worden. Das Gebäude sei anschließend abgeriegelt worden.

Mehrere Reporter berichteten später, dass die Blockade nach kurzer Zeit wieder aufgehoben worden sei. Die konkreten Hintergründe des Alarms blieben zunächst unklar.

