Trump schickt Wutbrief an Demokraten

"Sie erklären der amerikanischen Demokratie den Krieg"

17.12.2019, 21:17 Uhr | AFP

Kurz vor dem erwarteten Impeachment-Verfahren im US-Kongress holt Donald Trump zum verbalen Rundumschlag gegen die Demokraten aus. Er wirft ihnen Machtmissbrauch und einen Feldzug gegen sein Amt vor.

US-Präsident Donald Trump hat vor dem erwarteten Amtsenthebungsverfahren einen Wutbrief an die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, geschrieben. Mit ihrem Festhalten am Impeachment-Verfahren erkläre Pelosi "der amerikanischen Demokratie einen offenen Krieg", schrieb Trump am Dienstag. Der "Feldzug" der demokratischen Abgeordneten gegen ihn sei ein "beispielloser und verfassungswidriger Machtmissbrauch".

Trump sends six-page letter to Congress, defending his actions. Click here to read the entire letter. https://t.co/kX8Z9vs27B pic.twitter.com/RLalwraFpy — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) December 17, 2019

"Sie sehen die Demokratie als Ihren Feind an!", heißt es in dem sechsseitigen Schreiben des Präsidenten weiter. Die Demokraten würden "Amerikas Demokratie unterminieren".

Das Repräsentantenhaus dürfte am Mittwoch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen der Ukraine-Affäre einleiten. Trump wäre damit der erst dritte Präsident der US-Geschichte, gegen den ein Impeachment geführt wird.

Der Prozess selbst würde dann im Senat abgehalten. Dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Eine Amtsenthebung gilt deswegen als höchst unwahrscheinlich.