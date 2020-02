Nach Handelsabkommen

China halbiert Zölle auf US-Importe

06.02.2020, 05:48 Uhr | AFP, rtr

Der Handelsstreit zwischen den zwei Großmächten USA und China scheint sich weiter zu entschärfen. Peking hat angekündigt, die Zölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar zu senken.

Die Regierung in China will die Zölle auf "einige" US-Importe deutlich senken. Ab dem 14. Februar 13.01 Uhr (Ortszeit) würde die Steuer auf manche Waren um 50 Prozent gesenkt werden, gab das chinesische Finanzministerium am Donnerstag bekannt.



China hoffe, mit Washington zusammenarbeiten zu können, um alle Zölle im bilateralen Handel abzuschaffen. Das Ministerium vertraue darauf, dass sich beide Seiten an das Handelsabkommen halten. Mit der Umsetzung würde das Marktvertrauen gestärkt werden und die Handelsbeziehung zwischen China und den USA könnte vertieft werden, um das globale Wirtschaftswachstum zu unterstützen, erklärte die Regierung in China. Auf welche Produkte die reduzierten Zölle Anwendung finden, war zunächst nicht bekannt.

China und Washington hatten Mitte Januar ein erstes Teilabkommen in ihrem Handelskonflikt unterzeichnet.