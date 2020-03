Angst vor Coronavirus

US-Politiker in Quarantäne – zwei direkt in Kontakt mit Trump

Der republikanische Kongressabgeordnete Doug Collins beim Handschlag mit Donald Trump am 6. März: Collins ist nun in Quarantäne, weil er in Kontakt mit einem Infizierten stand.

In Deutschland sind erstmals Patienten am Coronavirus verstorben. In den USA könnten auch Politiker infiziert sein. Einem von ihnen schüttelte der US-Präsident vor wenigen Tagen die Hand.

Im Zuge des sich verbreitenden Coronavirus in den Vereinigten Staaten haben sich mehrere hochrangige US-Politiker in Quarantäne begeben, nachdem sie mit möglichen Infizierten in Kontakt standen. Zwei der Politiker hatten zuletzt noch Kontakt zum US-Präsidenten Donald Trump: Der republikanische Kongressabgeordnete Doug Collins ist auf einem Foto vom 6. März abgebildet, wie er Trump die Hand schüttelt.



Abgeordneter & Trump-Freund @mattgaetz trug vergangenen Mittwoch eine Gasmake im Kongress, um sich über Coronavirus-Panik lustig zu machen.



Heute noch flog er mit #Trump in der Air Force One - und nun ist er wegen Kontakt mit #Coronavirus-Patient in zweiwöchiger Selbstquarantäne pic.twitter.com/Y2KlItg9g5 — Fabian Reinbold (@fabreinbold) March 9, 2020

Der ebenfalls in Quarantäne befindliche republikanische Abgeordnete Matt Gaetz war noch am Montag an Bord der Air Force One mit dem Präsidenten gereist, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf das Weiße Haus. Er hatte sich vor Kurzem noch über angebliche Coronavirus-Panik lustig gemacht.

Auch der republikanische US-Senator Ted Cruz begab sich freiwillig in Quarantäne, weil er vor mehr als einer Woche einem späteren Covid-19-Patienten bei einer Konferenz die Hand geschüttelt habe – ebenso wie der republikanische Kongressabgeordnete Paul Gosar aus Arizona, der angab, vorerst zuhause bleiben zu wollen. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt demonstrativ gelassen gegeben. Noch am Montag schüttelte er Unterstützern die Hände.