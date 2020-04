Lockerung der Corona-Einschränkungen

Trump will USA in drei Phasen wieder öffnen

17.04.2020, 01:17 Uhr | rtr, dpa, AFP, aj

Videoanimation: So breitet sich das Coronavirus in den USA aus. (Quelle: t-online.de)

Video-Animation: So breitet sich das Coronavirus in den USA aus

US-Präsident Donald Trump will die Wirtschaft der USA graduell wieder öffnen. Sein Plan sieht drei Phasen bei der Rückkehr zur Normalität vor. Den Zeitplan will er den Gouverneuren der Staaten überlassen.

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA angekündigt. Das wirtschaftliche Leben werde in drei Phasen wieder hochgefahren, sagte Trump in Washington. Dies werde "vorsichtig" Schritt für Schritt und "Bundesstaat für Bundesstaat" erfolgen.

Einen genauen Zeitplan beinhalten die Richtlinien der US-Regierung nicht. Vor dem Eintritt in jede der drei Phasen sollen Bundesstaaten oder Regionen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. So soll dort beispielsweise vor jeder neuen Phase die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen jeweils über einen 14-tägigen Zeitraum abgenommen haben. Den Richtlinien zufolge sollen die Bundesstaaten selber verantwortlich für ausreichende Test-Kapazitäten sein.

Trump betonte, den Gouverneuren der Bundesstaaten bleibe es überlassen, die Richtlinien umzusetzen. Sollten sie beschließen, dass schärfere Schutzmaßnahmen weiter notwendig seien, "werden wir ihnen das erlauben". Der US-Sender CNN hatte zuvor die Richtlinien, die Trump den Gouverneuren der Bundesstaaten vorgestellt hatte, veröffentlicht.

Donald Trump: Der US-Präsident will sein Land graduell zurück in die Normalität führen. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa)



Ein Überblick über die drei Phasen

In der ersten Phase werden die bisherigen Richtlinien, die zum Monatsende auslaufen, nur leicht gelockert. Ansammlungen von mehr als zehn Menschen sollen weiterhin vermieden werden. Wer von zu Hause arbeiten kann, soll das weiter tun. Wo das möglich ist, sollen Arbeitnehmer stufenweise an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Schulen, die derzeit geschlossen sind, sollen geschlossen bleiben. Restaurants, Kinos und Gotteshäuser sollen nur öffnen, wenn ein Sicherheitsabstand zwischen Besuchern gewährleistet werden kann.

In der zweiten Phase sollen Arbeitnehmer weiterhin zur Arbeit von zu Hause aus ermutigt werden. In Unternehmen sollen Gemeinschaftsbereiche, wo Menschen zusammenkommen, geschlossen bleiben. Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern sollen weiter untersagt bleiben. Reisen, die nicht essenziell sind, sollen aber wieder möglich sein. Schulen sollen wieder öffnen.

In der dritten Phase sollen Arbeitnehmer wieder ohne Einschränkungen an ihre Arbeitsstellen zurückkehren, dann sollen auch wieder Besuche in Altersheimen und Krankenhäusern erlaubt werden. Gefährdete Bevölkerungsgruppen sollen aber weiterhin Abstand zu anderen Menschen einhalten. Personen, die nicht zu diesen Gruppen gehören, sollen erwägen, so wenig Zeit wie möglich in Menschenmengen zu verbringen.

Die Richtlinien tragen die Überschrift "Opening Up America Again" (Amerika wieder öffnen). Das ist eine Anspielung auf Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" (Amerika wieder großartig machen). Im November stehen in den USA Präsidentschaftswahlen an.

Debatte um Lockerungen

In den USA wird wie in anderen Ländern über einen geeigneten Zeitpunkt für eine Lockerung der Einschränkungen im Kampf gegen die Pandemie diskutiert. Während Trump sich in den vergangenen Tagen – auch aus wirtschaftlichen Gründen – für eine schnellere "Öffnung Amerikas" möglicherweise bereits ab dem 1. Mai starkgemacht hat, warnen Kritiker eindringlich vor zu frühen Schritten, die eine zweite Ansteckungswelle mit sich bringen könnten.



Wenige Stunden vor Trumps Ankündigung haben die Gouverneure von sieben Bundesstaaten ihre jeweiligen Maßnahmen bis zum 15. Mai verlängert. Zehn Bundesstaaten haben zudem angekündigt, ihre Maßnahmen miteinander zu koordinieren, ohne die Regierung in Washington einzubeziehen.

Interessieren Sie sich für US-Politik? Unser Washington-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt über seine Arbeit im Weißen Haus und seine Eindrücke aus den USA unter Donald Trump einen Newsletter. Hier können Sie die "Post aus Washington" kostenlos abonnieren, die dann einmal pro Woche direkt in Ihrem Postfach landet.

Streit über Weisungsbefugnis



Der Veröffentlichung der neuen Richtlinien ging ein Streit zwischen Trump und den Gouverneuren über die Zuständigkeit voraus. Der Republikaner hatte zunächst erklärt, als Präsident habe er in diesem Fall absolute Entscheidungshoheit. Rechtsexperten und Gouverneure wiesen dies mit Hinweis auf das föderale System der USA zurück. Zuletzt kündigte Trump an, mit den Bundesstaaten zusammenarbeiten zu wollen.



Die Pandemie fällt in den Wahlkampf vor den Präsidenten- und Kongresswahlen Anfang November. Die meisten der Bundesstaaten, die ohne den Bund vorgehen wollen, werden von Demokraten regiert.

Die Auswirkungen der Seuche und die dagegen ergriffenen Maßnahmen schlugen sich am Donnerstag auch in den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe nieder. Demnach hat die Krise binnen vier Wochen 22 Millionen Amerikanern den Job gekostet. Trump wollte im Wahlkampf eigentlich auf eine boomende US-Wirtschaft verweisen. Erschwert wird die Debatte über eine Lockerung dadurch, dass einige Teile der USA deutlich früher und härter von der Epidemie getroffen wurden als andere. Einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind bislang insgesamt mehr als 32.000 US-Bürger an Covid-19 gestorben, gemessen an den amtlichen Zahlen ist dies der höchste Wert weltweit. Die Zahl der bekannten Infektionen näherte sich am Donnerstag demnach der Marke von 650.000.