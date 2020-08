Drei Monate bis zur US-Wahl

"Trump steckt in der Sackgasse"

Donald Trump in der Defensive: In seiner Videoanalyse zeigt t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold drei Probleme für den US-Präsidenten auf. (Quelle: t-online.de)

Donald Trump ist im US-Wahlkampf in der Defensive gefangen. Der US-Präsident wirkt aktuell planlos bei der Suche nach einem Ausweg, meint t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold – und warnt. (Quelle: t-online.de)

US-Wahlkampf: "Trump steckt in der Sackgasse"

Donald Trump ist im US-Wahlkampf in der Defensive gefangen. Der US-Präsident wirkt aktuell planlos bei der Suche nach einem Ausweg, meint t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold – und warnt.

Bis zur US-Präsidentschaftswahl sind es noch drei Monate. Donald Trump liegt in den Umfragen weiterhin hinter seinem Konkurrenten Joe Biden. Der Präsident ist in der Defensive gefangen.



Der Washington-Korrespondent von t-online.de, Fabian Reinbold, sieht Trump in seiner Videoanalyse vor drei großen Problemen, auf die der Präsident noch keine Antwort gefunden habe. "Mein Eindruck ist, dass Donald Trump in diesen Wochen planlos ist", sagt er in der Videoanalyse vom Weißen Haus.

Woran Trumps Wahlkampf krankt, warum seine Berater mit dem Kandidaten unzufrieden sind und auf welche Lehre aus dem Wahlkampf 2016 er trotz allem noch hoffen darf, sehen Sie oben im Video oder hier.