Verteilung von Corona-Impfstoff

Trump nennt Chef der Gesundheitsbehörde "verwirrt"

17.09.2020, 02:38 Uhr | rtr, dpa, aj

Der Direktor der US-Gesundheitsbehörde geht davon aus, dass die Bevölkerung frühestens Mitte nächsten Jahres geimpft werden kann. Seine Einschätzung gefällt Präsident Trump aber offenbar nicht.

US-Präsident Donald Trump geht entgegen der Aussage des Direktors der US-Seuchenzentren CDC von einer breiten Impfung der US-Bevölkerung bis Ende des Jahres aus. "Sobald die FDA den Impfstoff genehmigt, werden wir bis Ende 2020 100 Millionen Dosen – und eine große Anzahl sogar viel früher – verteilen können", sagte Trump bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Robert Redfield, Direktor der Bundeszentralen für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC), hatte zuvor bei einer Anhörung in Washington angekündigt, dass ein Covid-19-Impfstoff erst Mitte nächsten Jahres oder etwas später der breiten Bevölkerung zugänglich sei.



Bei der Pressekonferenz darauf angesprochen bezeichnete Trump den Chef der Gesundheitsbehörde als "verwirrt": Redfield habe einen Fehler gemacht, als er sagte, der Impfstoff wäre bis zum Sommer nicht für alle erhältlich.

Regierung hatte Plan zur Verteilung eines Impfstoffs vorgelegt

Die US-Regierung hatte zuvor einen Plan zur zukünftigen Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffs im Land vorgelegt. Demnach solle der Impfstoff bereits innerhalb von 24 Stunden nach einer Freigabe durch die US-Arzneimittelbehörde FDA in Verteilungszentren transportiert werden, hieß es in den am Mittwoch vorgelegten Dokumenten.



Die Impfung solle den Bürgern dann nach und nach weitgehend umsonst zur Verfügung gestellt werden. Priorität hätten dabei unter anderem Mitarbeiter des Gesundheitssystems. "Wenn Sie mich fragen, wann das für die gesamte amerikanische Bevölkerung verfügbar sein wird, damit wir die Impfung nutzen und zu unserem normalen Leben zurückkehren können, dann schauen wir, denke ich, in Richtung des späten zweiten oder des dritten Quartals 2021", sagte Redfield während der Senatsanhörung.

Die Pharmakonzerne Pfizer und BionTech hatten vergangene Woche bekräftigt, bei erfolgreichen Ergebnissen ihrer Phase-3-Studie eines gemeinsamen Impfoffkandidaten bereits im Oktober die Zulassung zu beantragen.