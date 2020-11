Vorwurf des Wahl-"Diebstahls"

Trump und Biden liefern sich Schlagabtausch auf Twitter

04.11.2020, 08:44 Uhr | sow, t-online

Die Auszählungen zur US-Wahl laufen auf Hochtouren. Die ersten Ergebnisse ergeben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In dieser Situation wendet sich Joe Biden in einer Rede an die Nation – und Donald Trump reagiert auf Twitter.

"Wir glauben, wir sind auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen", ruft der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden seinen jubelnden Anhängern in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware entgegen. Es ist mitten in der Wahlnacht in den USA, die meisten Wahllokale haben bereits geschlossen und die Auszählung der Stimmen ergibt stündlich neue Wasserstandsmeldungen.

Biden betont, die Wahl sei erst vorbei, wenn "jede Stimme ausgezählt" wurde. "Wir wussten, es würde lange dauern, aber wir fühlen uns gut, wo wir jetzt stehen", so der 77-Jährige. Die Ansprache gibt es hier im Detail. Damit hat sich Joe Biden noch vor Donald Trump in einer Rede an die Öffentlichkeit gewandt.

"Sie versuchen, die Wahl zu stehlen"

Donald Trump reagiert prompt auf Twitter. Der amtierende US-Präsident schreibt auf dem Kurznachrichtendienst: "Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen." Eine unmittelbare Reaktion auf die Rede seines demokratischen Herausforderers und eine Mutmaßung über Wahlbetrug, den Trump in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Beweise angeführt hatte. Wenige Minuten später kündigt er an, sich selbst in einem "Statement" zu Wort zu melden.

Twitter hat auf die Äußerung Trumps bereits mit einem Warnhinweis reagiert. "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess", hieß es – auch auf deutsch – in der Twitter-Warnung.

Sieben Tweets innerhalb von 20 Minuten: Joe Biden und Donald Trump liefern sich ein Duell auf Twitter. (Quelle: Screenshot/Twitter)



Joe Biden nahm anschließend direkt Bezug auf Donald Trump und twitterte: "Es liegt nicht in meinen oder Donald Trumps Händen, einen Wahlsieger zu bestimmen. Es liegt in den Händen der Wähler."

Insgesamt setzten die beiden Kontrahenten in der US-Wahl innerhalb von nur 20 Minuten sieben Tweets ab und lieferten sich ein Fernduell. Joe Biden schließt seinen vorerst letzten Tweet mit den Worten ab: "Wir glauben daran, auf dem Weg zu sein, diese Wahl zu gewinnen." Alle neuesten Entwicklungen rund um die Wahl in den Vereinigten Staaten finden Sie hier – in unserem Newsblog informieren wir Sie laufend über den aktuellsten Stand der Dinge.