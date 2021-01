Impeachment gegen US-Präsident

Donald Trump, gebrandmarkt bis in alle Ewigkeit

Donald Trump ist zum zweiten Mal per Impeachment angeklagt worden, auch Parteifreunde brechen mit ihm. Es ist eine historische Schmach – und dennoch wird er bis zuletzt im Amt bleiben.

Donald Trump war stets bemüht, seine Errungenschaften als historisch zu verkaufen. Jetzt hat seine Präsidentschaft tatsächlich etwas für die Geschichtsbücher geliefert. Er ist der einzige US-Präsident, der zweimal im Rahmen einer Amtsenthebung angeklagt worden ist.



Nur viermal in der US-Geschichte griff das Repräsentantenhaus zu diesem Schritt – und zweimal ging es gegen Trump.



Das Votum kam nur eine Woche vor dem Ende seiner Amtszeit – und genau eine Woche nach dem Aufstand am Kapitol, bei dem ein Mob im Namen Trumps die Bestätigung des Wahlergebnisses gewaltvoll verhindern wollte. Der Präsident hatte seine Anhänger angestachelt und während der Gewalt stundenlang geschwiegen. Fünf Menschen wurden getötet. Auch die Sicherheit zahlreicher Politiker war stark gefährdet.



Im Anschluss traten bereits Minister aus der Regierung zurück und Unternehmen kündigten Deals mit Trump-Firmen auf. Nun folgte die Impeachment-Anklage in einem Kapitolsgebäude, das aus Sorge vor neuen Aufständen mit Tausenden Polizisten und Nationalgardisten gesichert war.

Zehn Republikaner brechen mit Trump



232 Abgeordnete stimmten für die Anklage, die Trump "Anstiftung zum Aufruhr" vorwarf, darunter alle Demokraten. 197 votierten dagegen. Sie wird an den US-Senat weitergeleitet, der darüber entscheidet, ob Trump dann auch verurteilt wird.



Die größte Frage vor der Abstimmung lautete, wie viele Republikaner gegen Trump stimmen würden. Am Ende waren es zehn Parteifreunde. Die höchstrangige war Liz Cheney, die Tochter des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Sie hatte gesagt, es habe noch "nie einen größeren Verrat durch einen Präsidenten der Vereinigten Staaten" gegeben. Cheney ist die Nummer drei ihrer Partei im Repräsentantenhaus.



Es waren weniger Abweichler als vom Weißen Haus befürchtet und von Trumps Gegnern erhofft. Dennoch war dieses Votum zur Impeachment-Anklage ganz anders als jenes im Dezember 2019. Damals – nachdem Trump die Ukraine gedrängt hatte, seinem Kontrahenten Joe Biden zu schaden – urteilte man strikt entlang der Parteigrenzen.



Kritik, aber auch Angst vor Trump



Trotz der wenigen Stimmen aus dem republikanischen Lager hat der Aufruhr am Kapitol Trumps Position bei den Vertretern seiner Partei stark verändert.



Es gibt nun deutliche Kritik an dessen Verhalten, auch von jenen, die die Amtsenthebungsanklage der Demokraten nicht unterstützen wollten. Eine typische Haltung nahm Kevin McCarthy ein, der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus: Trump "trägt Verantwortung für den Anschlag auf den Kongress", sagte er, doch wollte er es lieber bei einer folgenlose Rüge des Präsidenten und einer Untersuchung belassen. McCarthy war einer von vielen Republikanern, die Trumps Lüge von einer gestohlenen Wahl wochenlang befeuert hatten.



Interessieren Sie sich für die US-Politik? Washington-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt über seine Eindrücke aus den USA und den Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden einen Newsletter. Hier können Sie die "Post aus Washington" kostenlos abonnieren, die dann einmal pro Woche direkt in Ihrem Postfach landet.

Ein Grund für die Zurückhaltung: Die Amtszeit der Repräsentanten beträgt nur zwei Jahre – und Trump genießt an der Parteibasis weiterhin große Zustimmung. Wer mit Trump bricht, fürchtet Revolte und parteiinterne Herausforderer bei der kommenden Wahl.

Bekommt Trump die lebenslange Sperre?

Trotz des Votums dürfte Trump bis zum regulären Ende der Amtszeit – dem 20. Januar – im Amt bleiben. Der Senat werde aus seiner Sitzungspause, die bis zum 19. Januar dauert, nicht zu Notsitzungen nach Washington zurückkehren, teilte der noch amtierende Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, mit.

Der mächtige Republikaner hatte mit Trump am 6. Januar gebrochen. Er lässt bislang offen, welches Urteil er selbst über Trump fällen werde. Für eine Verurteilung braucht es zwei Drittel der Stimmen im hundertköpfigen Senat. Republikaner und Demokraten haben in Zukunft jeweils 50 Stimmen.



Nach dem ersten Bruch der Republikaner-Front im Repräsentantenhaus ist es allerdings möglich, dass sich genügend republikanische Senatoren für eine Verurteilung finden.

Es gibt viele rechtliche Streitfragen, wenn dieser Prozess tatsächlich nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt stattfindet. Ein Ziel der Demokraten ist es auch, Trump zu verbieten, im Jahr 2024 noch einmal als Präsident zu kandidieren. Das könnte mit einer Verurteilung ebenfalls beschlossen werden.



Trump fehlt Twitter

Trump verfolgte vermutlich das Spektakel im Repräsentantenhaus am TV. Doch seit seiner Verbannung von den sozialen Netzwerken kann er das Geschehen nicht mehr per Tweet kommentieren, wie er es früher so gern tat. So ließ er während der Debatte nur eine Nachricht versenden. Sie war formuliert wie ein Tweet, wurde aber traditionell als Pressemitteilung verschickt. Er sagte, er wolle, "KEINE Gewalt."

Wäre ihm diese Botschaft wirklich wichtig gewesen – und mehr als nur der Versuch, in letzter Sekunde die Wogen zu glätten – hätte er sie in den vergangenen Wochen und Tagen schon verbreiten können, in einer Fernsehansprache oder ganz besonders am 6. Januar.



Doch stattdessen feuerte er an dem Tag seine gewaltbereiten Anhänger zum Marsch auf das Kapitol auf. Diese Eskalation brachte ihm das historische zweite Impeachment binnen dreizehn Monaten ein.