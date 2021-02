Winterchaos in Texas

Angebliche Urlaubsbilder von Ted Cruz sorgen für Ärger

18.02.2021, 10:16 Uhr | AFP, pdi

Bereits den dritten Tag in Folge müssen knapp 2,7 Millionen Haushalte in Texas ohne Strom und Heizung leben. Ein eisiger Wintersturm hat weite Teile des Staates lahmgelegt. Das Extremwetter kostete bisher mehr als 30 Menschen das Leben. (Quelle: t-online)

Der US-Bundesstaat Texas versinkt im Schnee, Millionen Menschen sitzen ohne Strom und ohne fließendes Wasser zu Hause. Trotz dieser Katastrophe soll Senator Ted Cruz einfach in den Urlaub geflogen sein.

Nach dem Wintereinbruch im Südosten der USA sind in Texas Millionen von Menschen weiterhin ohne Strom und fließendes Wasser. Am Donnerstagmorgen waren nach Behördenangaben rund zwei Millionen Haushalte noch immer von der Stromversorgung abgeschnitten. An fast sieben Millionen Haushalte erging die Warnung, wegen Problemen mit der Wasserversorgung ihr Wasser vor dem Trinken abzukochen.

Furore um Cruz-Fotos im Netz

Für Wirbel sorgte der texanische Senator Ted Cruz. Einige Twitter-Nutzer wollen den Republikaner am Flughafen in Houston und im Flugzeug auf dem Weg nach Cancún gesehen worden. Sollte Cruz in der Zeit, in der seine Bürgerinnen und Bürger ohne Strom im Schnee ausharren, in den Urlaub geflogen sein, wäre das ein mittlerer Skandal.



Die Echtheit der Bilder kann noch nicht bestätigt werden, Cruz reagierte bislang noch nicht auf die Anschuldigungen.

In Houston kam bei Hunderttausenden Bewohnern wegen eines Druckverlusts kaum noch Wasser aus dem Hahn, rund 260.000 Bewohner des Bundesstaates hatten gar kein fließendes Wasser mehr.

Die Menschen leiden

Der Wetterdienst warnte vor einem neuerlichen Wintersturm in Teilen von Texas, Louisiana, Arkansas und Mississippi mit Glatteis und ergiebigen Schneefällen. Laut Medienberichten kamen infolge des Wintereinbruchs bereits mehr als 30 Menschen ums Leben, viele davon durch Verkehrsunfälle.

Der frühere demokratische Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke aus Texas sagte dem Fernsehsender MSNBC, die Lage in seinem Bundesstaat sei "noch schlimmer als was Sie so hören". Viele Leute hätten seit Tagen keinen Strom und damit auch keine Heizung – "sie leiden". Viele dieser Probleme wären vermeidbar gewesen. "Die Energie-Hauptstadt von Nordamerika kann nicht die Energie bereitstellen, um die Leute mit Wärme und Strom zu versorgen. Wir nähern uns der Einstufung als gescheiterter Staat."

Der Energieversorger Austin Energy veröffentlichte eine Liste von "Aufwärm-Zentren" in Schulen der Hauptstadt Austin, in denen die Bewohner Zuflucht finden können. Das Unternehmen erklärte, es sei dabei, die Stromversorgung in einigen betroffenen Stadtteilen wiederherzustellen. Allerdings könne es weitere Blackouts geben.