Zwei Polizisten verletzt

Auto rast in Sperre am US-Kapitol – Fahrer offenbar tot

02.04.2021, 20:42 Uhr | dpa, rtr, mk

Am Sitz des US-Kongresses in Washington hat es einen Vorfall mit einem Auto gegeben. Zwei Polizisten wurden verletzt, Sicherheitskräfte haben die Gegend abgeriegelt.

Der Fahrer eines Autos, das eine Sicherheitsabsperrung am US-Kapitol gerammt hat, ist offenbar tot. Das berichten übereinstimmend die Sender Abc News und CNN. Nachdem der Unbekannte in die Barriere gefahren sei, sei er mit einem Messer in der Hand aus dem Wagen gestiegen. Daraufhin sei auf ihn geschossen worden.



Die Kapitol-Polizei bestätigte den Tod des Verdächtigen auf Anfrage zunächst nicht. Zwei Polizisten wurden bei dem Zwischenfall am Sitz des US-Kongresses verletzt. Auf Videoaufnahmen war ein blaues Auto an einer Barriere zu sehen.



Das Kapitol war am 6. Januar von einer Menschenmenge gestürmt worden. Dabei starben fünf Menschen. Anschließend wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Sitz des Kongresses verschärft.