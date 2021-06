Am Rande vom G7-Gipfel

Biden zu Merkel: "Ich bewundere Sie am meisten"

15.06.2021, 08:46 Uhr | t-online, cck

"Sie waren das Rückgrat für eine sehr, sehr lange Zeit", sagte US-Präsident Biden beim G7-Gipfel zu Kanzlerin Merkel. Auf ihren baldigen Rückzug reagiert er mit emotionalen Worten.

US-Präsident Joe Biden hält offenbar große Stücke auf Kanzlerin Angela Merkel. Bei einem gemeinsamen Treffen am Rande des G7-Gipfels lobte Biden Merkel als "großartige Regierungschefin". "Ich habe es auch vor anderen Regierungschefs gesagt: Das ist die Regierungschefin, die ich am meisten bewundere in Europa", sagt Biden in einem kurzen Videoclip, der am Montag auf seinem Instagram-Account veröffentlicht wurde. "Das ist ein Fakt", fügte er noch hinzu.



Das Video ist das fünfte in einer Reihe von Kurzclips, andere zeigen unter anderem den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das letzte Video zeigt Biden und Merkel, wie sie sich an einem Tisch auf einer Terrasse gegenübersitzen, im Hintergrund der Strand und der Atlantik. Biden richtet sich auch direkt an Merkel: "Sie waren das Rückgrat für eine sehr, sehr lange Zeit", sagte Biden.



Zum Schluss des kurzen Videos wird Biden emotional. Mit Blick auf das baldige Ende von Merkels Zeit als Kanzlerin sagte er: "Ich denke, wir werden Sie vermissen." Eine Antwort Merkels ist in dem Video nicht enthalten.