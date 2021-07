US-Botschafterin in Österreich

Biden nominiert Kennedy-Witwe für wichtigen Posten

22.07.2021, 11:47 Uhr | AFP

US-Präsident Joe Biden hat neue Personalien bekannt gegeben: Victoria Kennedy soll Botschafterin in Österreich werden. Die 67-Jährige war die Schwägerin von John F. Kennedy.

Victoria Kennedy soll neue US-Botschafterin in Österreich werden. Präsident Joe Biden habe die Witwe des verstorbenen US-Senators Ted Kennedy für den Posten nominiert, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Als neuen Botschafter in Kanada schlug Biden demnach den Geschäftsmann David Cohen vor. Neuer Botschafter in Slowenien soll die Anwältin Jamie Harpootlian werden. Die Personalien müssen noch vom Senat bestätigt werden.

Die 67-jährige Victoria Kennedy war bislang als Anwältin in der Kanzlei Greenberg Traurig tätig. Zudem ist sie Mitgründerin und Präsidentin des Edward M. Kennedy Instituts, das im Bereich der politischen Bildung aktiv ist. Kennedy setzt sich seit langem für ein schärferes Waffenrecht in den USA ein.

Ted Kennedy war der Bruder des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, der 1963 einem Attentat zum Opfer fiel, und des 1968 ebenfalls ermordeten Justizministers Robert Kennedy. Ted Kennedy saß an der Seite von Biden jahrzehntelang im US-Senat. 2009 erlag er einem Krebsleiden.